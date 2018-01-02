分析师：苹果iPhone X需求没那么高，今年或降价

北京时间1月2日晚间消息，里昂证券(CLSA)分析师今日在一份报告中称，虽然业界对iPhone X的销量预期在上周已经有所降温，但目前的预期仍有些过高。

台湾地区媒体《经济日报》(Economic Daily)上周曾援引知情人士的消息称，苹果公司(以下简称“苹果”)将把2018年第一季度的iPhone X销量预期从原来的5000万部下调至3000万部，大减四成。

受此影响，苹果股价在第二日下滑2.5%。对此，里昂证券分析师古拉斯·巴拉特(Nicolas Baratte)认为，由于今年第一季度iPhone X销量仍无起色，市场当前对苹果股价的预期还是太高。

巴拉特今日在致客户的调研报告中称：“我们仍预计，2017年第四季度iPhone X销量将达到3000万部至3500万部。今年第一季度，iPhone X销量增长的可能性不大。”

巴拉特还称，之前业界认为，iPhone X的需求被压抑，因此2018年第一季度的销量将大幅增长。但巴拉特称：“我们认为，想购买iPhone X的用户早已经出手了。”

巴拉特还认为，iPhone X今年第一季度销量不会超过3500万部。他说：“事实将证明，任何超出3500万部的销量预期都是过高的。”

巴拉特还指出，如果iPhone X在2018年遭遇销量低迷，则苹果很可能采取降价策略。

投资银行派杰(Piper Jaffray)分析师迈克尔·奥尔森(Michael Olsen)对此也持同样的观点，他说：“我们预计，苹果今年将对iPhone X实施降价。”

奥尔森认为，降价能测试出消费者为购买iPhone X而愿意支付的费用上限，也将为那些寻求大屏幕手机的消费者提供一个相对经济的选择。