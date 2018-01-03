苹果官方电池维修降价后，自己更换还划算吗？

本月，苹果“电池门”事件在全球范围内闹得沸沸扬扬。一位来自Reddit的用户放出iPhone 6换电池满血复活的实测后，顿时掀起了广泛的讨论。

得知变卡的老iPhone换电池有几率会重振雄风后，求真实验室马上找了台iPhone 6进行测试，更换购自淘宝的第三方国产电池后，这台旧iPhone如传闻一样满血复活。

▲根据我们实测，换电池前后跑分差别确实很大

关于换电池的真相，可以看这个

通过实测，苹果在iOS 10.2.1后为iPhone 6/6S系列机型加上了“如果电池老化就把CPU降频”的规则的传闻可算是有了实锤。

随后苹果更是发布声明承认了这个事实，更表示这个特性也会出现在后续的iPhone机型上。此次事件为苹果带来了多起集体诉讼，众多媒体也发文声讨苹果的做法，顶不住压力的苹果最终在今天发表了新声明，希望通过暂时降低电池维修价格以平息用户和媒体的怒火。

电池维修费降价，问题真的解决了？

在最新的声明中，苹果将更换过了保修期电池的价格降低了390元，从608元降到218元。此举针对使用iPhone 6及后续机型的需要更换电池的用户，在全球范围内从2018年1月底持续到12月。

并且，苹果会在2018年初发布一项iOS软件更新，其中的新功能可让用户更清楚地了解iPhone的电池健康状况，用户可以看到其状况是否影响了性能。

虽然明年换电池的成本有所下降，但明年过后，情况恐怕依然没有改善，电池老化的iPhone依旧会变卡，而且维修成本也如降价前坑爹。

▲现在的新机型，迟早也会面临电池老化降频变卡的问题

苹果选择舍弃性能去保证产品寿命，美其名曰改善用户体验，但降频的iPhone根本无法流畅运行新系统，用户依然是需要面临换机或换电池这2个艰难选择。

另外，iPhone 7及后继机型增加了IP67防水功能，用户如果自行拆机更换电池，很大可能会导致机器的水密性变差，进而影响到iPhone的防水性能。如果想保留方便的防水特性，说到底也只有官方维修一条路可以走了。

因此，电池维修费用下降看似良心，但实际也只是苹果明哲保身之举，这仅仅是一个短期活动而已，说目前这个时候的危机公关也不为过。手机该卡还是卡，换机还是换电池，2018年后还是得面对。

电池维修降价期内，官修还是DIY？

其实，对于iPhone 6/6S系列机型，部分批次电池存在问题是得到苹果官方承认的，但实际上很多受影响的用户只能只吃苦果掏腰包换电池，这显然非常不合理，不过日子总要过的，官方更换电池还是自己淘宝买来换比较好？

iPhone 6/6S、iPhone SE

对于这部分机型来说，两个方法各有优劣。这次我们更换的iPhone 6国产电池售价在100多元，和苹果的216元更换费用来比较，差价从原来的绝对优势变得只有几十块的优势了。不过因为选的国产电池是大容量版本，相比原厂电池，容量上有优势。

官方置换电池好就好在省心，免去了自己换电池失败的担忧，推荐小白用户和手机还在保修期内的用户使用。

自己在淘宝上买电池，可以购买容量高一些的第三方电池，获得更好的性能。如果对自己的动手能力没信心，又不想花冤枉钱，可以通过第三方商家更换，价格也是相当实惠的。

▲淘宝可以买到容量更高的第三方电池（右）

当然，无论自己动手还是交给第三方商家，都得花点时间甄别电池和商家的好坏，时间成本会高一些，风险也存在，算是自负盈亏。

iPhone 7及后续机型

对于这部分机型，如果在保修期内，官方渠道是不二之选，理由也在前面说过了，iPhone 7及以后机型有防水功能，自己拆机不一定能保证防水性能会像维修前那么正常，所以官方渠道会好一些。

如果不在保修期内，首推还是官方置换电池，除非对防水功能不在意，那倒是可以购买容量更高的电池来换，以获得更好的性能。（交给信任的第三方商家也是可以的）

目前来说，受到影响的主要是iPhone 6/6S机型，后续机型在这个时间点，正常使用的话电池健康度应该还不错。不过，手持iPhone 7及后续机型的用户如果到明年新机发布后仍没有换机计划，那大可抓紧官方电池维修优惠期，在2019年前给手机换个电池，那就又可以再战2年了。

总结一下，自己换第三方电池相比较苹果目前的活动，在价格上仍然有些优势，而且可以为手机更换容量更大的电池。不足是自己拆机有风险；买电池的时候要有甄别能力；另外带防水的手机自己换电池有可能失去防水功能。

求真实验室建议大家先确定自己的手机是否电池已经出问题，避免凑热闹。活动期间如果该型号的手机第三方电池与原厂更换电池费用上只相差几十块，果断选择原厂服务；否则就根据上面的优缺点与自己的动手能力结合考虑去选择。