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除了性能，苹果还对旧iPhone加上这些限制

2018-1-3 7:09:55来源：威锋网作者：拾欢伯责编：骑士评论：

各位iPhone用户最近都被“降频门”深深地困扰着，但是大家说起这个事件时总是只会提到手机变卡、性能变差，但实际情况是，你的iPhone因为降频门而出现的变化，可不只有性能这一项。外媒PhoneArena报道称，苹果为用户列出了两份有关iPhone降速的功能清单，解释了哪些功能会受到影响，而哪些不会，列表如下。

受到影响的功能：

  • 手机软件启动时间更慢

  • 在进行屏幕滚动时，画面刷新速度下降

  • 背光变暗（可以通过通知中心进行设置）

  • 扬声器音量将会降低3分贝

  • 在一些手机软件中，屏幕画面刷新率逐步下降

  • 在某些极端情况下，摄像头闪光灯将关闭，这一变化能够在相机用户界面中看到

  • 在后台更新数据的软件，在启动之时可能需要重新载入数据

不会受到影响的功能：

  • 和移动基站之间的通话质量，网络连接速度等

  • 拍摄的照片、视频质量

  • GPS相关性能

  • 定位精准度

  • 加速器、陀螺仪、气压计传感器

  • Apple Pay功能

很显然，除了处理器降频之后一定会出现的运行变慢等问题，苹果还对屏幕、扬声器、闪光灯等部件进行了部分限制，也就是说旧款iPhone用户除了手机会变卡之外，还会出现听筒声音变小、屏幕亮度变暗、刷新率降低和自动关闭后台应用等情况。不过苹果并没有对传感器、基带等性能进行限制，这背后的原因我们现在并不清楚，但可以确定的是前面那些限制是为了降低整机功耗、提升续航。

对于苹果的这份功能表单，《福布斯》也发表了相关的看法，他们认为在iPhone超高利润的支持下，优秀体验只能维持一年是不正常的，现在旧款iPhone会遭到性能下降，是否意味着2019年老化的iPhone X也会出现性能下降的情况呢？

他们认为这种情况是很有可能发生的，因为在最新的iOS 11.2.5系统中，苹果会为用户呈现电池的健康状况和设置建议，但并没有提出如何解决因为电池老化而产生的自动关机问题（苹果解释称因为iPhone 6s的关机门才出台了降频措施）。这意味着虽然iPhone X用户届时可以自行选择“保电池”还是“保性能”，但只能二选一，要么就花钱换电池，而显然，苹果用户值得更好的体验。

亦或者我们可以期待在iOS 11.3甚至是iOS 12上，苹果会完全解决这一系列问题。

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关键词：iOS11iPhone6苹果

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