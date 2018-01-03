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相隔10年的对话：苹果iPhone X拍照对比初代iPhone

2018-1-3 16:08:43来源：爱活网作者：vaLarD责编：马卡评论：

不知不觉，iPhone已经走过了10年的旅程。2007年时，iPhone还没有引起足够的关注，当年最奢华的手机是摩托罗拉Razr，而现在，iPhone X已经成为了手机市场的标杆。外媒CNET别出心裁地拿出了初代iPhone和最新的iPhone X比拍照，来看看10年来iPhone的拍照有了多大的进步。

初代iPhone的拍照功能非常简单，只有一个快门键和图库键，没有双指缩放，没有曝光补偿，同样也没有视频拍摄和闪光灯。如今的iPhone X还内置了多种拍摄模式，包括全景照、慢动作、延时摄影及自拍模式等等。

在白天拍摄人像和风景照，初代iPhone的200万像素对比iPhone X 1200万像素，在细节方面自然损失不少，在锐度上，初代iPhone的照片同样给人感觉模糊，像是镜头没擦干净。等效焦距37mm初代iPhone比起等效焦距28mm的iPhone X，摄入的画面也小了一些，而iPhone X人像模式下的背景虚化在初代iPhone上当然也是不存在的。

上图为初代iPhone拍摄，下图为iPhone X拍摄

上图为初代iPhone拍摄，下图为iPhone X拍摄

夜景拍摄的差距就更明显了，比起没有光学防抖的初代iPhone，iPhone X在暗光下的成像各方面都远远强于初代。

上图为初代iPhone拍摄，下图为iPhone X拍摄

当然，这样纯粹拿着10年前的产品来对比好坏并没有太大意义，或许你已经习惯了现在手机，也并没有觉得它们有多出彩，但只有当回过头去看到10年前，我们才能更深刻地理解，这10年来的技术进步远超我们的想象，而这些进步不仅仅体现在iPhone的拍照功能上。

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关键词：iPhone拍照

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