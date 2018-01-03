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苹果更新电池换新规定：你需要了解的细节

2018-1-3 21:52:46来源：威锋网作者：chengge责编：马卡评论：

12月29日苹果针对旧款iPhone性能降低以保护电池稳定性的做法发出声明，首先对该做法引起消费者的不满进行道歉，并给出了为iPhone 6等一批机型更换电池的解决方案。当时苹果表示从2018年1月份下旬开始到12月期间，保修期外的iPhone电池更换费用从608元降至218元。但很快，苹果对政策进行了更改，电池换新降价从现在开始执行，不用等到1月底。

这次电池换新针对所有已过保修期的iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 8、和iPhone X，只要用户愿意，都能花费218元更换电池，苹果明确旧电池的老化程度不影响更换服务，Apple Store店员不可以“电池容量尚未降低到80%”为由，拒绝以上设备用户的更换要求。

按照以往的服务政策，iPhone手机需要经过检测，证明其电池容量不足原始容量的80%后，才能允许以218元价格更换新电池。根据法国媒体iGeneration的报道，苹果已经向Apple Store发放了新的内部文档，称不再需要对过了保修期的iPhone电池进行诊断测试，可直接进行电池更换。这大大降低了更换电池的门槛。

218元的更换电池折扣价将持续2018年全年，可以通过线下苹果零售店和官网线上支持两个渠道来办理。

目前已知国行、港澳台版iPhone均可在国内享受该服务。

用户可以根据iPhone系统中建议判断自己的设备电池要不要换新：凡是已经更新到iOS 10.2.1以上系统的iPhone，只要在手机的设置——电池选项中看到“iPhone电池可能需要维修”的提示，那么你就可以到苹果直营店去更换电池了。

不过，有两种情况不适用苹果的电池优惠换新，一种是用户此前已经换过非原厂电池；另一种是如果苹果发现手机其他部件有人为损坏的话，可能不会提供电池更换服务。有意更换新电池的朋友还请注意。

另外，如果你购买了Apple Care服务，想要免费更换电池的话还是得进行电池检测。

根据苹果官网信息，iPhone的锂电池可以保证在500次循环后仍可保有超过80%的容量，但使用一年以上电池出现明显老化也不足为奇，苹果看起来并不打算取消旧款iPhone的自动降频，所以建议符合前面所述机型的各位用户根据自己的情况，尽早更换新电池。

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关键词：苹果电池iPhone降频

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