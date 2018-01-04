苹果iPhone X拿下刘海屏专利，但安卓阵营准备来硬的

在iPhone X发布之后，刘海屏一时间成为了大家热议的话题，而众多国产手机CEO虽然嘴上说着iPhone X丑，但不少人已经私底下开始开发刘海屏手机了。可今天一则新闻对于所有手机友商可都算得上是当头一棒：苹果把刘海屏设计注册专利了！

今天美国专利商标局公布了一批通过审核的新专利，其中一个正是iPhone X的刘海屏幕外观，显然，苹果在美国已经拿到了iPhone X的外形专利。也就是说，至少在美国市场，其他手机厂商相同设计的手机都有侵犯苹果专利的嫌疑，苹果完全可以起诉对方，就像过去在滑动解锁这个简单设计上起诉三星一样，当年在外观和系统交互的专利上，三星可是吃过不少亏的。

不过现在这一设计只是在美国专利商标局通过了审核，并不意味会在世界范围内生效，但是考虑到最近几年越打越响的专利战，苹果现在应该已经开始在各地区开始申请这一专利了。即使仅在美国本土，对于想进军美国的华为、小米也不是个好消息，不是有消息说华为P20就是刘海屏吗？不得不说苹果这一招真的很狠，毕竟就现在的技术来看，刘海屏确实是技术难度很高、视觉冲击力很强的全面屏方案。而以当下的技术水平来看，起码未来一两年是很难将刘海去掉的，如果把这一设计据为己有，显然就限制了竞争对手的产品。

不过安卓厂商显然不会认怂，他们现在已经骑虎难下了，据说现在三星已经接到订单，开始为其他安卓厂商生产类似的刘海屏幕了，客户包括OPPO、vivo和华为等品牌，并且中国屏幕厂商京东方也在不久之前展示了相关样机。如此看来，苹果和安卓厂商在后面一年免不了在刘海屏设计上爆发冲突了。