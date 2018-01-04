苹果下血本：低价换电池或使iPhone销量减少1600万部

据彭博社北京时间1月4日报道，据投资银行巴克莱分析师马克·莫斯科维茨（Mark Moskowitz）称，苹果低价为用户更换iPhone电池的计划，可能使其今年手机销量减少1600万部。



莫斯科维茨在当地时间星期三发表的报告中称，“即使是很小比例的用户选择更换电池而非升级手机，也会对iPhone销量产生相当大影响。”

图：苹果低价为用户更换iPhone电池

苹果最近表示，它有意限制了电池老化的iPhone的性能，目的是防止手机意外关机。苹果强调称，它从未故意降低设备性能，以促使用户购买新型号产品。苹果就限制iPhone性能向用户致歉，并拿出实际行动，把更换电池服务的价格由79美元下调至29美元。

虽然分析师认为苹果此举是一招出色的公关措施，但有人担心这会影响到iPhone未来的销量。iPhone占到苹果营收的近三分之二。2017年，苹果股价累计上涨约50%，主要原因是市场看好iPhone X和8系列引燃的“超级周期”。

莫斯科维茨估计，约5.19亿用户有资格申请更换电池，可能性最大的场景下，10%的用户会以29美元的价格更换iPhone电池，其中约30%的人会决定今年不换购手机，这意味着2018年苹果iPhone销量会损失1600万部。

今天常规交易中，苹果股价下跌0.03美元，跌幅为0.02%。盘后交易中，苹果股价继续下跌，跌幅曾一度达到0.08%。

苹果更换电池计划将只持续到年底，其他原因也会促使iPhone用户换购新机。苹果未就此置评。