苹果iOS 11.2.5 beta3开发者预览版固件下载大全

IT之家1月4日消息 苹果在北京时间今天凌晨发布了iOS 11.2.5 beta3开发者测试版更新，iOS 11.2.5 beta3另外为大家带来了更响亮的键盘点击和拨号声音。外媒9to5比较了Beta 2和Beta 3中的拨号音，结果明显不同。目前还没有其它更多具体的细节，如果你有任何新的发现，可以在评论中告诉我们。

现在IT之家为小伙伴们带来iOS 11.2.5 beta 3开发者预览版固件下载大全。

对于本次更新，符合条件的iPhone、iPad、iPod touch等用户，可以先安装描述文件（点此下载），然后下载最新的iOS 11.2.5 beta 3开发者预览版固件进行更新。IT之家也为大家整理了iOS 11.2.5 beta 3开发者预览版的固件下载，需要的用户可下载使用。同时，iOS 11.2.5 beta 3开发者预览版的固件也会更新到《苹果iOS系统发布/下载/升级更新大全表》一文，需要更早版本固件下载地址的用户也可前往查阅。

1、固件下载地址

苹果iOS 11.2.5 beta 3开发者预览版固件下载（点击链接后打开国外镜像网站，点击“Download”即可下载）：

iPhone下载链接：

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad下载链接：

iPad Air

iPad Mini 2

iPad Mini 3

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad 9.7英寸（2017）

iPad Pro 9.7英寸

iPad Pro 12.9英寸（第一代）

iPad Pro 12.9英寸（第二代）

iPad Pro 10.5英寸

iPod touch下载链接：

iPod touch 6

2、哪些设备可以升级

iOS 11兼容设备包括：

iPhone：

iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。

iPad：

12.9英寸iPad Pro第二代、12.9英寸iPad Pro第一代、10.5英寸iPad Pro、9.7英寸iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad第五代、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。

iPod：

iPod Touch第六代。

（IT之家注：本次iOS 11不再兼容支持iPhone 5、iPhone 5c、iPad 4设备）

3、更新方法

iTunes升级：下载固件，在桌面端打开最新版iTunes，同时按下“Shift+更新”，选取将要刷入的固件，下面的动作交给苹果就好了。