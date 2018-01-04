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外媒：苹果iPhone或也受处理器漏洞影响

2018-1-4 22:20:59来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月4日消息 近日，Google安全团队 Project Zero 公布了多个高危漏洞，称这些漏洞几乎影响到了市面上所有的微处理器，AMD、ARM还是英特尔的处理器都难以幸免，围绕这些处理器打造的操作系统和硬件设备也会受到影响。

尽管最初认为iPhone可能不会受到英特尔、AMD和ARM芯片中发现的Meltdown的Spectre漏洞的影响，但事情也许并没有那么乐观，今天早些时候ARM公司发布的一份咨询报告指出，确实有部分Cortex-A处理器受到影响，而采用其技术的一些苹果A系列处理器就可能受到牵连。

基于ARM架构，iPhoneiPad，iPod Touch和Apple TV搭载的芯片也可能受到影响。外媒9to5mac指出，ARM确认遭受这些漏洞攻击的Cortex A8芯片被用于开发第一代iPad和iPhone 4，iPod Touch（第四代）和Apple TV（二代）上使用的A4处理器。

此外，ARM还表示Cortex A9处理器也受到了影响，这意味着采用苹果A5芯片的设备也不安全，包括iPad 2，iPad mini（第一代），iPhone 4S，Apple TV（第三代）和iPod Touch（第五代）。另外，Cortex A15也受到了影响，iPhone 5和iPhone 5C上使用的A6处理器因此也被波及。

可能受到Meltdown和Spectre漏洞影响的苹果设备列表可能如下，但需要指出的是，这些都并未经过苹果官方证实。

而除了使设备容易受到攻击之外，这些漏洞对性能的拖累才是让人头疼的问题，目前苹果还未对此作出回应。

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关键词：漏洞ARM

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