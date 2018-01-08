脑洞配件：在iPhone上花50美元，就知道自己皮肤好不好

想象一下，如果你拿起手中的iPhone对着脸照一照，就能知道自己的皮肤状况，获得专业的指导意见，了解自己的皮肤该如何改善…那该多好？

当然，这个假想的前提是，你需要拥有一款皮肤扫描仪。

从2018年夏天开始，强生旗下的皮肤护理公司露得清（Neutrogena）将推出一款名为SkinScanner的皮肤扫描仪，据露得清宣传，用这款产品来检测皮肤非常简单。

只需要将iPhone嵌入其中，打开App，把设备按在脸上，你便能得知你的皮肤状况。实际上，露得清这款SkinScanner皮肤扫描仪是与一家名为Fitskin的纽约公司合作研发的产品。

与其说它是一款产品，倒不如说它是一个iPhone的配件。因为从原理上来看，它还是需要借助iPhone的摄像头才能检测出皮肤的状况。

据了解，SkinScanner配备了12个LED灯、30倍的放大镜以及高精度的传感器，可以捕捉皮肤放大的画面，进而分析皮肤的水分含量、皱纹以及毛孔大小等各个方面的情况。

然后，检测出来的数据会与Skin360的App同步，App内置的AI会将你的肤质状况与年龄范围内的其他用户进行比较和分析，从而获得一个分数（最高为100分），随后还会呈现出随时间变化后，你的皮肤健康程度。

同时，Skin360还会给出皮肤改善建议。但这个时候，露得清的套路便得以展现出来—App会引导用户去露得清的商城，根据肤质状况购买特定的护肤产品。

例如，App可能会建议你去购买露得清的防晒霜、洁面乳，或者是一些保湿霜和精华液等等。目前，不少人对于这种利用手机摄像头加一些元器件所实现的皮肤检测还心存疑虑。不过，露得清对此则颇为自信。

在其官网上，诸如“皮肤科医生级技术”、“私人皮肤科医生”等措辞不在少数，其数字营销高级经理Molly Garris在接受采访时甚至表示，该产品能帮助人们详细地追踪皮肤的变化。

且不论露得清SkinScanner检测的结果可不可靠，但现阶段，SkinScanner也只能适用于美容领域，它无法帮你检测或治疗粉刺以及黑头，因为它并没有获得FDA (美国食品药品监督管理局)的批准。

目前，这款能检测皮肤的iPhone配件，将于CES 2018展会上正式亮相，预计今年夏天在美国陆续发货，售价为50美元（约合人民币324元）。