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苹果iOS 11.2.2正式版更新发布

2018-1-9 3:45:14来源：IT之家作者：欧阳华责编：欧阳华评论：

IT之家1月10日消息 苹果在今天凌晨（美国当地时间1月9日）正式发布了iOS 11.2.2 正式版系统，提供了安全性更新，苹果官方建议所有用户都进行安装。上一次的iOS 11.2.1 是在北京时间12月14日，迄今已经近一个月。

如下图所示，从iOS 11.2.1 进行增量更新的话，iPhone X 设备只需要下载 75.5 MB 的固件更新包，当然如果您从更早的系统进行升级，所需下载的系统固件包肯定会大很多。IT之家稍后会向大家提供最新版固件下载大全，敬请关注独立文章以及《苹果iOS系统发布/下载/升级更新大全表》。

在iOS 11.2大版本更新当中，苹果正式开启了Apple Pay Cash个人转账功能，可通过Apple Pay在朋友间进行付款、收款等功能，这一功能是在今年的苹果开发者大会上提出的。

另外，对于iPhone 8/Plus以及iPhone X机型，在更新iOS 11.2正式版之后可以实现最高7.5W的Qi无线快充。

如何升级

iOS正式版用户可以直接通过OTA进行升级。

另外除了通过OTA升级之外，也可以下载相应的固件通过iTunes升级，具体方法是下载固件后在桌面端打开最新版iTunes，同时按下“Shift+更新”选取将要刷入的固件即可。

哪些设备可以升级

iOS11支持设备包括iPhone X、iPhone8、iPhone8 Plus、iPhone7、iPhone7 Plus、iPhone5s、iPhone SE、iPhone6/Plus、iPhone6s/Plus；9.7英寸iPad、iPad Air、iPad Air 2、iPad Pro（9.7/12.9一二代、10.5英寸）、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4，iPod方面仅有iPod Touch 6一款设备。

（IT之家备注：本次iOS11不再兼容支持iPhone5、iPhone5c、iPad4设备）

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关键词：iOS正式版iOS更新

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