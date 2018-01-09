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薅羊毛成空想，苹果iPhone低价电池只能换一次

2018-1-9 7:31:58来源：凤凰科技作者：楠鑫责编：远洋评论：

据苹果爱好者网站macrumors北京时间2018年1月9日报道，苹果因为“降速门”事件而宣布降价更换iPhone 6及之后机型的电池，不少用户也希望借此在低价期间多次更换电池，毕竟电池更换的原价并不便宜。以下为报道详细内容：

今年，苹果手机用户如果希望低价更换两次电池，可能无法如愿了。

虽然此前已经确认，无论电池诊断结果如何，苹果都会为所有iPhone 6以及之后机型提供29美元（各地具体价位稍有不同）的低价电池更换服务。然而，根据苹果官方支持页面的内容来看，这一政策，恐怕只能利用一次了。

换句话说，如果你已经在今年更换过手机电池，而你的手机明确无法通过电池诊断测试，才有机会获得29美元的额外电池更换资格。如果通过了电池诊断测试，则需要按照原价——79美元，支付更换电池的费用。

苹果表示，依据设计标准，iPhone电池在经过500次完整的充电周期后，可以保留其原始容量的80%。这可能是其诊断测试的主要基准，当然，实际结果可能略有不同。

虽然用户不太可能需要一年更换一次以上的iPhone电池，但有些人可能已经计划近期和年底分别更换一次电池，因为两次更换的总成本为58美元，仍然会比原定的79美元便宜。

苹果降低更换iPhone电池的价格，是其针对“降速门”事件道歉的一部分。该折扣在2018年12月31日之前，全球有效。若需要更换电池，请在Apple Store或苹果授权的服务提供商处预约iPhone电池更换服务。

苹果官方支持页面，相关中文原文为：“每部iPhone 可能仅限接受一次定价为RMB 218 的电池服务。”

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关键词：电池门电池

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