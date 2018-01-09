苹果iOS 11.2.2正式版固件下载大全

IT之家1月9日消息 今天凌晨，苹果发布了iOS 11.2.2正式版固件更新，主要修复了Safari浏览器和WebKit的Spectre安全漏洞。

现在IT之家为小伙伴们带来iOS 11.2.2正式版固件下载大全。

对于本次更新，符合条件的iPhone、iPad、iPod touch用户，可直接在设置中检查获取此次OTA更新。IT之家也为大家整理了iOS 11.2.2正式版的固件下载，需要的用户可下载使用。同时，iOS 11.2.2正式版固件也已更新到《苹果iOS系统发布/下载/升级更新大全表》一文，需要更早版本固件下载地址的用户也可前往查阅。

1、固件下载地址

苹果iOS 11.2.2正式版固件下载：

iPhone：

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad：

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPad Air 2

iPad第五代

9.7英寸iPad Pro

12.9英寸iPad Pro第一代

12.9英寸iPad Pro第二代

10.5英寸iPad Pro

iPod：

iPod touch第六代

2、哪些设备可以升级

iOS 11兼容设备包括：

iPhone：

iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。

iPad：

12.9英寸iPad Pro第二代、12.9英寸iPad Pro第一代、10.5英寸iPad Pro、9.7英寸iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad第五代、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。

iPod：

iPod Touch第六代。

（IT之家注：本次iOS 11不再兼容支持iPhone 5、iPhone 5c、iPad 4设备）

3、更新方法

iTunes升级：下载固件，在桌面端打开最新版iTunes，同时按下“Shift+更新”，选取将要刷入的固件，下面的动作交给苹果就好了。