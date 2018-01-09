十一年前的今天，第一代苹果iPhone正式发布

2007年1月9日，苹果CEO史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)发布了iPhone，这也被认为是保密工作做得最差的苹果产品之一，但仍然是有史以来最受期待的一款消费电子产品。在发布前，各大科技博客都在散布有关iPhone细节的传言。苹果粉丝甚至绘制出了假想图。iPhone初代发布到现在已经过去11年，而在去年，苹果发布了10周年纪念版的iPhone X。

▲图片来自维基百科

虽然初代iPhone早在2007年1月份的MacWorld大会上亮过相，但是这款手机到了2007年6月29日（美国当地时间）才正式发售。刚刚上市时，初代iPhone只在美国地区发售，而且运营商只能选择AT&T，但是这并不影响当地消费者在苹果的官方Apple Store零售店门前排起长队等候购买这款售价高达600美元的产品。

回顾过去，iPhone之所以领先于竞争对手，既不是因为高速网络，也不是因为价位。苹果的核心理念在于软件，而iPhone那流畅的触摸屏下的操作系统才是打开市场的关键因素。这也是首款将听音乐、收邮件和上网流畅地整合到一起的系统，用户只需要用手指在屏幕上滑动、开合和点击，即可完成所有的任务。

值得注意的是，现在风靡的App Store一开始并未出现在初代iPhone上，苹果发布iPhone 3G的同时，才推出了App Store。借助App Store，苹果重塑了软件分销方式，从而再次给移动行业带来了变革。所有的软件开发者都可以为iPhone开发应用，并将其提交给苹果审核。之后，苹果会将应用销售额的70%返还给开发者，自己保留30%的佣金作为运营费用。