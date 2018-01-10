苹果将投资LG子公司：为新iPhone X供应3D感应模组

据TheInvestor网站北京时间1月10日报道，苹果公司计划投资LG集团旗下电子零部件制造商LG Innotek，以确保今年发布的新一代iPhone、iPad能够获得稳定的3D感应模组供应。

iPhone X

这种感应模组能够让移动设备捕捉3D数据，即便在黑暗环境下也能识别用户，是iPhone X面部识别解决方案的关键零部件。

LG Innotek在1月8日提交的监管文件中称，将投资8737亿韩元(约合8.21亿美元)，为移动相机模组和下一代模组业务建设更多设施。LG Innotek并未说明如何为这笔投资筹集资金。

《韩国经济新闻》推测称，这一最新投资决定是在苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)和LG Innotek CEO朴钟锡(Park Jong-seok)在去年11月会面后作出的。这一会面很罕见，因为库克一般不会直接参与和零部件供应商的磋商。

苹果已经决定以预付款的形式为LG Innotek提供财力支持，具体投资金额尚不清楚。一些市场观察人士称，此举可能会帮助苹果避免遭遇去年年底出现的3D感应模组临时供应短缺的问题，这影响了iPhone X的销量。

凯基证券知名分析师郭明錤称，苹果将在今年晚些时候发布升级版iPhone X、更大尺寸的iPhone X Plus以及中端版iPhone机型，这些手机均配备Face ID面部识别功能。彭博社也报道称，苹果还计划在今年至少发布一款配备Face ID功能的iPad Pro机型。

LG Innotek拒绝置评，表示不会对推测性报道置评。