苹果iOS 11.2.5 beta4开发者预览版固件下载大全

IT之家1月10日消息 苹果今天凌晨面向开发者推送了iOS 11.2.5 beta4开发者测试版更新，注册开发者可以通过OTA方式收到苹果的更新提醒或者前往开发者中心网站下载对应固件更新。本次更新包大小为150MB左右，主要是修复Bug和改进。

此外，watchOS 4.2.2、macOS High Sierra 10.13.3和tvOS 11.2.5 beta 4都迎来了更新。

现在IT之家为小伙伴们带来iOS 11.2.5 beta 4开发者预览版固件下载大全。

对于本次更新，符合条件的iPhone、iPad、iPod touch等用户，可以先安装描述文件（点此下载），然后下载最新的iOS 11.2.5 beta 4开发者预览版固件进行更新。IT之家也为大家整理了iOS 11.2.5 beta 4开发者预览版的固件下载，需要的用户可下载使用。同时，iOS 11.2.5 beta 4开发者预览版的固件也会更新到《苹果iOS系统发布/下载/升级更新大全表》一文，需要更早版本固件下载地址的用户也可前往查阅。

1、固件下载地址

苹果iOS 11.2.5 beta 4开发者预览版固件下载（点击链接后打开国外镜像网站，点击“Download”即可下载）：

iPhone下载链接：

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad下载链接：

iPad Air

iPad Mini 2

iPad Mini 3

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad 9.7英寸（2017）

iPad Pro 9.7英寸

iPad Pro 12.9英寸（第一代）

iPad Pro 12.9英寸（第二代）

iPad Pro 10.5英寸

iPod touch下载链接：

iPod touch 6

2、哪些设备可以升级

iOS 11兼容设备包括：

iPhone：

iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。

iPad：

12.9英寸iPad Pro第二代、12.9英寸iPad Pro第一代、10.5英寸iPad Pro、9.7英寸iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad第五代、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。

iPod：

iPod Touch第六代。

（IT之家注：本次iOS 11不再兼容支持iPhone 5、iPhone 5c、iPad 4设备）

3、更新方法

iTunes升级：下载固件，在桌面端打开最新版iTunes，同时按下“Shift+更新”，选取将要刷入的固件，下面的动作交给苹果就好了。