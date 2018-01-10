【IT之家干货店】不想使用苹果iCloud“云上贵州”？Apple ID转区超简单

苹果官方近日宣布了将与“云上贵州大数据产业发展有限公司（云上贵州）”合作，该公司将为中国内地提供iCloud服务。苹果表示，此举将有助于继续提升iCloud服务的速度与可靠性。

自2018年2月28日起，中国内地客户的iCloud服务将转由“云上贵州”运营。使用这些服务及iCloud存储的所有数据（包括照片、视频、文稿和备份等）都将受到iCloud（由云上贵州运营）条款和条件的约束。

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看到这相信很多人会问一个问题，如果我不想使用由“云上贵州”提供的iCloud服务怎么办呢？但转区的话既要国外信用卡认证，去借去申请似乎都不现实，看起来很麻烦......

放心，IT之家干货铺为你准备了一个超简单的转区方法，整个过程可能十分钟不要，原理就是通过旧版的iCloud软件来进行ID转区：

另外经评论区网友提醒，大家需要注意的是如果你更改了国家或地区设置后，将无法重新下载某些在原先的国家或地区店面购买的内容。另外转区需要退订iTunes订阅服务（包括通过内购进行的第三方订阅和Apple Music、iCloud存储空间等），并且账户余额小于1元。

（1）下载并安装旧版iCloud软件，下载地址

（2）登陆Apple ID账号（如果你的账号没开启双重认证请跳过第3步）

（3）如果你的Apple ID开启了双重认证，你需要到官网关闭双重认证（旧版软件兼容性问题，不会弹出双重认PIN输入框）。关闭双重认证的地址：apple.com.cn→底部账户选项→管理你的Apple ID。

（4）关掉双重认证后，使用下载好的软件登录到iCloud页面，点击管理选项。

（5）在储存空间的管理页面点击查看账户

（6）旧版的iCloud软件地区更改选项与储存方案更改选项在同一页面，我们在国家或地区选项点击更改

（7）选择你想更改的Apple ID地区

（8）需要注意，更改国家与地区后系统会自动验证州与城市是否匹配，这很简单在网上搜下就好了，例如小编选择的是华盛顿州，城市填为Seattle，姓名、街名与楼号可自行填写（英文），电话号码需要长度为5位数。

（9）完成后到Apple Store系统会提示你，该Apple ID只能在其它国家使用，这样你的Apple ID就转区成功了。

上文的目的是教你如何更改Apple ID的地区所在，这样你自己iCloud上保存的内容（照片、视频、音乐、个人数据）就不会被转移到“云上贵州”进行管理了。

但如果你要下载软件，建议你申请一个国内的Apple ID配合使用，更改过地区的账号用来当做iCloud账号使用，用于保存个人数据。新申请的Apple ID用于下载国内软件。

如果小伙伴们有什么好的建议或想法，可以在评论区告诉我们，另外你在使用手机的过程中有什么痛点，也可以告诉我们，IT之家干货店为你答疑解难。