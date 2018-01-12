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苹果iOS 11.2.5 beta 5测试版发布

2018-1-12 6:43:40来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月12日消息 苹果今天凌晨发布了最新的iOS 11.2.5 beta 5开发者预览版和公测版，新版本仅仅在beta 4发布两天之后。

beta 5暂未发现有何新功能，估计主要是bug修复和性能提升。iOS 11.2.5引入了一项新功能，允许Siri在查询当前新闻时播放每日新闻播客。Siri将默认提供“华盛顿邮报”的消息，但用户也可以选择转换为福克斯新闻，CNN或NPR，这个功能似乎是为苹果即将推出的HomePod智能音箱而准备的。

如何升级

正式版和预览版用户可以通过iPhone、iPad和iPod touch设备预先通过Safari浏览器下载一个描述文件（点此下载 | 注：需要点击文章底部分享按钮，选择“Safari打开”该新闻，然后再点击前方链接即可安装描述文件），需要注意的是你要删除之前已经安装过的其它描述文件，然后按照提示安装描述文件并重启手机。

另外除了通过安装描述文件OTA升级之外，也可以下载相应的固件通过iTunes升级，具体方法是下载固件后在桌面端打开最新版iTunes，同时按下“Shift+更新”选取将要刷入的固件即可。

哪些设备可以升级

iOS11支持设备包括iPhone7、iPhone7 Plus、iPhone5s、iPhone SE、iPhone6/Plus、iPhone6s/Plus；9.7英寸iPad、iPad Air、iPad Air 2、iPad Pro（9.7/12.9一二代、10.5英寸）、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4，iPod方面仅有iPod Touch 6一款设备。

IT之家备注：本次iOS11不再兼容支持iPhone5、iPhone5c、iPad4设备）

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关键词：iOS 11.2.5iOS11

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