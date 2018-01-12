供不应求，苹果iPhone 6 Plus更换官方电池要等到3月底

据科技博客MacRumors北京时间1月12日报道，苹果公司发布的内部文件显示，想要以29美元折扣价更换电池的iPhone 6 Plus用户可能还得再等几个月。

▲iPhone 6 Plus电池

根据苹果本周向苹果零售店和苹果授权服务提供商发去的内部文件，iPhone 6 Plus的替换电池供不应求，直到3月底至4月初才能在美国和其他地区提供更换服务。

文件显示，iPhone6和iPhone 6s Plus的电池更换等待时间稍短，“大约为两周”。苹果称，在多数国家，iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 7 Plus以及iPhone SE等其他所有机型的电池更换“不会延误”。

苹果称，部分地区的前置时间有所不同，包括中东、非洲、拉美、俄罗斯以及土耳其。

有iPhone 6Plus用户反映，纽约和北卡罗来纳州苹果零售店的电池更换服务将在3月底至4月初完成，和苹果内部文件公布的时间表一致。

来自苹果授权服务提供商的可靠消息称，他们已在近期收到了一个包含数十块替换电池的包裹，大多数是iPhone 7和iPhone 7 Plus电池。

苹果在上月为“降速门”道歉，并承诺将保修期外的iPhone 6或更新机型的电池更换费用从79美元降低至29美元。苹果同时表示，部分电池的首批供应可能受限。

鉴于供需关系的不同，不同地区的替换电池可用性很可能也有所不同。需要提醒用户的是，MacMedics、ComputerCare等苹果授权服务提供商也可以为iPhone更换电池，所以他们也是苹果零售店之外值得考虑的选择。

消息称，苹果授权服务提供商获准针对保修期外的零部件和维修服务制定自己的价格，所以部分第三方维修店收取的电池更换费用高于29美元。

另一个需要注意的是，苹果的优惠电池更换服务持续到2018年12月31日，因此除非现在亟需更换电池，否则用户也可以考虑在今晚晚些时候再更换电池。