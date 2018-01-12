苹果iPhone 4s“起死回生”：可降级至iOS 6.1.3

昨天下午两点到四点多，苹果突然开放了大部分旧机型的降级验证通道，但很快又将其关闭。

苹果这一突如其来的举动导致大批网友纷纷表示“错过了一个亿”，而部分还在降级却无法验证的网友则怒斥这是苹果的“套路”。不过今天，小编在ipsw.me上仔细查看最新的验证情况时候却发现：iPhone 4S的iOS 6.1.3验证通道居然开启了。

虽然通过越狱手段也可以将iPhone 4S降至iOS 6.1.3，但毕竟操作复杂对于大多数小白用户来说操作成本较高。此次苹果直接开放iOS 6.1.3意味着用户直接下载相应的固件然后通过iTunes就可以将自己手中的4S降级回iOS 6.1.3。不过小编猜想，此次开放iPhone 4S的iOS 6.1.3验证通道可能跟之前的iOS 9.3.5 越狱相关，毕竟如果所有4S用户都能通过越狱降级回iOS 6.1.3，那么该版本的验证通道确实没有关闭的必要。

iPhone 4S被誉为苹果前CEO史蒂夫·乔布斯的“遗孤之作”，也被无数果粉称之为“史上最经典的iPhone”。不过相信很多4S用户降级回iOS 6.1.3更多的只是一种怀旧，如果想把他当做主力机实在有点吃力，毕竟现在主流的软件都需要iOS 9以上才能支持。