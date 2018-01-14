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外媒证实：降频苹果iPhone换电池前后跑分性能翻倍

2018-1-14 13:47:46来源：网易科技作者：惜辰责编：马卡评论：

1月14日消息，据福布斯网站报道，爆出降速门后苹果提出了低价换电池作为补偿，而有些用户发现更换电池后，iPhone运行性能基本提升了两倍。

加拿大技术公司Vidyard的通讯主管桑迪佩尔（Sandy Pell）表示，“我花了35美元为iPhone6换了电池，不得不说，真的快了很多。”

为了应对愈演愈烈的降速门，苹果提出了较优惠的电池更换方案。在美国，几款旧iPhone的用户换电池只需29美元，在加拿大则需35美元。苹果还解释，降速是一种电力管理策略，为的是避免老化电池导致iPhone意外关机。

有些用户的iPhone只提升了20%到30%的运行速度。但佩尔极为幸运，在一款速度检测应用Geekbench中，她的iPhone换电池后的测试分数翻了一倍。

换电池前，她的手机单核跑分是784分，多核跑分是1379分。

换电池后，单核跑分是1551分，多核跑分是2669分。这手机是重生了？

手机虽是配备了多核处理器以提升性能，但并非所有应用都能用到多核处理器。跑分更高意味着速度更快，但不能直接体现实际使用性能。

更值得一提的是，佩尔的手机在测试时的电量仅有18%。这恰恰是苹果所指的手机状态，此时老化电池会让系统减速并保存电力。

她丈夫史蒂夫的iPhone也换了电池，并在跑分测试中获得类似的结果：运行速度几近翻了一倍。

并非所有用户都如此幸运。一些用户换新电池后，速度只提升了20%到30%。

现在换电池降价幅度大，幸运的话，性能又能大大提升，看来值得一试。不过你最好动作要快。好多人都想换电池，相信库存很快就会告急。

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关键词：iPhone降频电池

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