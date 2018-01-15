云上贵州接管苹果iPhone云端数据，到底是好是坏？（附换区攻略）

前不久，AppSo报道过「iCloud国区数据将迁入贵州」的消息：

从2018年2月28日起，中国内地的iCloud服务将转由云上贵州公司负责运营，所有Apple ID的国家或地区设置为中国的用户都将被包括在内。 报道一出，许多小伙伴在后台询问A君与iCloud相关的各种问题。于是，A君决定把各种问题汇总之后，尝试为大家做出解答。

iCloud数据迁入国内，对你有什么好处？

根据苹果公司的说法，iCloud与云上贵州公司合作之后，将投入10亿美金在贵州建设数据中心，服务质量也会有所提升：

与云上贵州的合作，将使我们得以继续提高iCloud服务的速度以及可靠性，同时也符合中国的云服务须由本地企业运营的新规。

以往，iCloud不时会出现同步缓慢、数据丢失等尴尬情况，在服务器迁入国内后，这些问题都有望能够得到解决。

我们的隐私变得更不安全了吗？

引起广泛关注的，是在《iCloud（由云上贵州运营）条款与条件》中的新增条款：

您理解并同意，苹果公司和云上贵州有权访问您在此服务中存储的所有数据，包括根据适用法律向对方和在彼此之间共享、交换和披露所有用户数据（包括内容）的权利。

其实，由于协议是与云上贵州公司签订的，因此苹果只是声明与新公司拥有同等访问权而已。

据《金融时报》报道，包括中国在内的世界各国执法部门，都向苹果公司提出了合法的数据获取需求，并获得了苹果公司的同意。

云上贵州大数据产业发展有限公司于2014年11月经贵州省人民政府批准成立，由贵州省大数据发展管理局履行出资人职责，贵州省国有企业监事会进行监管，并不是一家普通的商业公司，而是一家国有独资企业。

将国内用户数据签到贵州数据中心，只是让法律程序走得更顺畅而已。就算是美国公民，在美国使用iCloud服务，同样要受到美国有关部门的监管。

（图片来源：CNBC）

实际上，iCloud服务的安全性还是比较高的。大部分服务在传输过程和服务器上都采用至少128位的AES加密，而涉及iCloud钥匙串、付款信息等私密数据时，则是采用了最高防护级别的「端到端加密」，就算是苹果，在没有取得你设备的情况下，也无法获取这部分数据。

总的来说，iCloud数据的迁移对其服务的正常使用并没有太大的影响。

如果你仍不放心自己的隐私数据，并且有一定的动手能力，愿意折腾。苹果也提供了其他两种选择：

停用iCloud服务

更换Apple ID的所在地区

但在操作之前，请一定要考虑好操作成本。无论是寻求iCloud替代品，还是更改Apple ID的所在地区，可能都不是最好的选择。

要不要停用iCloud服务？

如果你不想使用由云上贵州运营的iCloud服务，最直接的办法是登陆 iCloud官网，在相关页面选择「于2018年2月28日起停用iCloud」即可。

当然，如果你是非中国地区的iCloud用户，那么进入网站之后，只会收到这样的提示：

值得一提的是，停用iCloud之后，在苹果设备上将无法使用以下服务：

iCloud照片图库、照片共享

iCloud云盘

Apple Pay

查找我的iPhone/Mac

查找我的朋友

iCloud邮件

更新通讯录、日历、提醒事项等

共享iWork文稿、备忘录

Game Center

iCloud钥匙串

Hand off等连续互通功能

用于控制HomeKit设备的「家庭」App

使用iCloud的任何第三方App的数据

回到我的Mac

因此「停用iCloud服务」之前，一定要三思而后行。如果真的选择停用iCloud，一定要对iCloud的信息进行归档或拷贝，然后在所有设备上退出登录iCloud。

不想迁移iCloud数据，又该怎么操作？

对于国内大部分苹果用户来说，停用iCloud服务并不是最优解，更好的解决方案，其实是采用两个不同地区的Apple ID来进行登录。

首先，用iTunes对你的设备资料进行本地备份，然后登出iCloud账号，选择保留资料；

接着，你需要注册一个美区的Apple ID；

完成注册后，打开「设置」>点击「登录」>输入美区Apple ID，选择「合并」。之后，该iCloud账号的数据将存储于美国服务器上；

返回「设置」>找到「iTunes Store与App Store」>点击「Apple ID」，输入原来中国区的Apple ID，该账户便于你使用中国区的App Store服务。

(完成设置之后，会分别显示iCloud和商店的账号)

此外，更换Apple ID的国家/地区也是一种选择。不过，在更换国家/地区之前，需要进行一些准备工作：

用完Apple ID上的所有余额

取消Apple Music在内的所有订阅服务

更新新国家/地区的付款方式

用iTunes对设备进行备份

退出「家人共享」群组

如果你升级了iCloud的存储空间，还需要进行降级操作

做好这些准备之后，就可以进行换区操作了。

需要注意的是，换区之后部分App的内购也会失效，因此换区前一定要考虑清楚，可别让自己辛辛苦苦氪的金都打了水漂。

换区有风险，操作需谨慎！

换区有风险，操作需谨慎！

换区有风险，操作需谨慎！

点此查看换区攻略