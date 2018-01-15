因旧款iPhone变慢，上海消保委要求苹果限期答复4个问题

IT之家1月15日消息 根据央视新闻报道，苹果公司近日通过系统升级造成旧款iPhone手机性能降低的行为引起消费者的严重不满。日前，上海市消保委已就此事发函查询苹果公司，并要求对方2018年1月19日前给予答复。

上海市消保委在文件中表示，苹果在12月28日发布了《致广大用户关于iPhone电池及性能的说明》，但在该说明中并未对消费者所关心的事情进行正面解释，后续措施也未能解决旧款iPhone手机性能降低的问题，消费者对此表示严重不满，有众多消费者进行反映和咨询相关情况。

为了维护苹果用户的合法权益，日前，上海市消保委履行法律法规赋予的职责，在梳理和汇总消费者意见的基础上，向苹果中国公司和苹果全球总部分别发出查询函，要求苹果公司就下列问题进行答复：

一、旧款iPhone手机在进行iOS 10.2.1系统更新后普遍出现了反应变慢、性能变弱的现象。苹果公司在系统更新中具体采取了什么措施导致手机性能下降？更新后iOS对部分系统组件进行灵活管理可能产生怎样的后果？

二、苹果公司在未告知且未取得消费者同意的情况下，擅自通过系统升级造成手机性能降低。将采取何种有效补救措施？

三、苹果公司将导致手机性能降低的更新与其他更新捆绑在一起向消费者推出，使消费者在更新时无法选择。为保障消费者的选择权，在提供更新方案时，如何将普通的更新和可能对手机系统产生不利影响的更新分开推出？

四、为保障消费者的知情权，苹果公司在手机销售和系统更新时，对与消费者有重大利害关系的信息，如何做到真实、全面的披露？

上海市消保委非常重视并将持续跟进该事件的相关进展。