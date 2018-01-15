苹果iPhone钢化膜该选啥？一文带你脱坑

上周求真实验室为大家介绍了一下不同种类的贴膜特性以及附加功能特点，文章（点此查看）反应不错，不少读者对手机贴膜的话题也非常感兴趣。

我们正打算购买市面上的一些有代表性的产品回来进行详细的测试，不过由于样品还没到手，今天姑且和大家聊聊上一篇文章没有谈到的要点——全屏钢化膜。

▲猜猜这题图的手机是贴了膜还是没贴膜？

随着钢化膜的走红，这种手感和防护性能兼具的手机膜受到了广大用户的喜爱，论使用体验，钢化膜确实是比水凝膜和一般的塑料树脂膜更好。但2.5D弧面、曲面屏和全面屏的诞生，对钢化膜的覆盖面积和能力的要求更高。

虽然厂商也顺应市场的需求推出了适应目前屏幕特点的全屏钢化膜，但一些厂家的宣传过分夸张，由此还诞生了各种奇怪的词汇：3D、4D、真5D、热弯曲、冷雕、丝印、纳米、真空镀膜等等，一时令消费者摸不着头脑。

其实往大了说，全屏钢化膜总共只有3种结构，分别是硬边全屏钢化膜、软边全屏钢化膜和全玻璃全屏钢化膜，前两者是由钢化玻璃和树脂、ABS、TPU等材料复合而成，而全玻璃全屏钢化膜是完全只用钢化玻璃加工而成。

硬边全屏钢化膜

硬边全屏钢化膜，在行业里面也有说是丝印全屏钢化膜。硬边也说明了这种钢化膜的四边是硬质塑料（也有往边框电镀金属的），和非全覆盖的钢化膜整合在一起，就成了一张全屏钢化膜。

▲从背面可以看清它的结构

硬边全屏钢化膜的优点是不易碎边，这比非全覆盖的钢化膜还是全玻璃全屏钢化膜都要耐用一些。

但缺点就是贴合不够紧密，边缘可能贴合不紧密，用久了会进灰；边框可能会挡住0.5mm左右的屏幕显示面积；四周是有颜色的，质量不好的膜会和手机屏幕面板会产生一点色差，看上去很别扭。

▲看仔细的话会发现一些膜盖会住一部分黑边和屏幕

不过现在有一种新的硬边钢化膜，有色边框的面积被压缩到只有外面一小圈，但感觉这种膜比旧设计更别扭，色差会更加明显。

软边全屏钢化膜

为了让钢化膜更紧密地贴合到2.5D边角打磨的屏幕上，采用软质塑料搭配钢化玻璃的全屏钢化膜应运而生。（有商家会扯什么水凝碳纤维，也是能编）

和硬边款不同，软边款边框材质更接近以前的高清膜，比硬边更柔软，贴合性更好。另外，软边全屏钢化膜的边框也不容易碎，而且贴得好也不会像硬边那样容易进灰。

▲弯和直的结合体

不过软边全屏钢化膜同样可能会出现硬边款那种色差问题，毕竟两者的区别只有软硬边而已。软边款也可能会盖住0.5mm左右的屏幕显示面积。

全玻璃全屏钢化膜

这种全玻璃材质的全屏钢化膜比前面两种推出时间要晚一些，由于工艺要求更高，所以平均价格会比上面两种高一些。

全玻璃全屏钢化膜根据边缘的处理工艺差异，会导致非常大的价格差。早期的普通全玻璃全屏钢化膜边缘只做了简单的2.5D切割，所以其实并不能完全包裹住边框，而且厚度较高，所以观感也不太好。

后期出现了3D切割、热弯、冷雕等卖点的真全覆盖玻璃钢化膜，不论工艺细节如何，这些膜的贴合度确实比单纯2.5D切割的更好，一体性和手感也是目前最出色的。

上图是从商家里截的，宣传语就不用管了，从上到下是非全覆盖钢化膜、普通全玻璃全屏钢化膜和真全覆盖全屏钢化膜，差别很直观就能看出来。

由于2.5D屏幕边缘的贴合难度还是太高，只靠钢化玻璃下的AB胶还无法粘合牢固，所以全玻璃钢化膜还是会在边框处加上遮盖，挡住下面的胶水。

▲就算是全玻璃，也很难做到全透明

市面上也有全透明的全玻璃全屏钢化膜，但那种膜覆盖面积介乎于非全覆盖钢化膜和普通全玻璃全屏钢化膜之间，边缘会留一些空白不能完全盖住。

▲全透明的全屏钢化膜

▲还是无法全覆盖，而且容易出现白边

毕竟是全玻璃，缺点也很明显，就是容易碎边，稍有磕碰就可能造成缺角或者裂痕，再来就是全透明款容易因为贴合不紧密出现“白边”，然后价格会比较高。

以上，我们比较详细地介绍了全屏钢化膜的特性及其优缺点，虽然商家为了卖货抖了很多奇怪的词汇，但究其本质，全屏钢化膜的结构还是那三种，要选哪一种就看大家的需求了。