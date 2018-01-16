调研机构：苹果iPhone 7 Plus是去年中国第二畅销智能手机

1月16日消息，据CNBC网站报道，全球市场调研机构Counterpoint Research列出了2017年中国最畅销的10款智能手机，苹果是唯一一家有智能手机型号进入该排名的外国品牌。

Counterpoint Research周一发布的数据显示，在中国这个全球最大智能手机市场，iPhone 7 Plus在该市场2017年销售总量中所占份额为2.8%。苹果这款大屏智能手机仅落后于OPPO R9s，后者的市场份额为3%。

周一，Counterpoint Research的分析师詹姆斯·严(James Yan)在一篇博客文章中称，2016年9月发布的苹果iPhone 7在2017年上半年表现不错，下半年则受益于这款智能手机在中国市场采取了降价举措。

詹姆斯·严指出，2017年下半年，iPhone7 Plus 128G的售价下调了约16%。

根据Counterpoint Research的数据，配备较小显示屏的iPhone 7是2017年中国第五大最畅销智能手机，其市场份额为2.4%。

詹姆斯·严称，iPhone 7 Plus的表现优于iPhone 7，表明在目前的中国智能手机市场，价格可能不是消费者唯一关心的问题。与额外开支相比，苹果用户可能更看重更高的配置……。

在Counterpoint Research列出的2017年中国前五位最畅销智能手机中，另两款手机是vivo X9和OPPO A57。

过去两年，苹果一直在中国市场苦苦挣扎，但最近的财报显示出复兴的迹象。根据这家科技巨头发布的财报，该公司2017财年第四财季来自大中华区的营收同比增长了12%。

中国智能手机市场竞争异常激烈，三星曾经在该市场占据主导地位，但现在该市场基本由中国本土品牌控制。市场研究公司IDC数据显示，在2017年第三季度，华为占据了该市场19.4%的份额，其次是OPPO、vivo、小米和苹果。

华为一直投入巨资进行营销，这一举措得到了回报。现在，它是全球第三大智能手机制造商。华为通过发布多款不同价位的智能手机，吸引了广泛的消费者，从而获得了更大的市场份额。

OPPO和vivo均为步步高旗下的子公司，去年增长迅速。在中国，它们以中等价位销售高配置的智能手机，并通过线下渠道销售产品——这使它们可以将产品扩展到更小的乡镇和城市——从而获得了较大市场份额。

Counterpoint Research列出的2017年中国十大最畅销智能手机:

OPPO R9s

iPhone 7 Plus

vivo X9

OPPO A57

iPhone 7

OPPO R11

Vivo Y66

华为荣耀8青春版(honor 8 lite)

小米红米Note 4X

华为荣耀畅玩6X