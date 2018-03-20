挑战微信、试探苹果？支付宝小程序可添加到iPhone桌面

苹果松口了吗？

知晓程序最新发现，支付宝小程序不仅可以添加到安卓手机桌面；而且，竟然也能被添加到iOS系统的手机桌面！

对此，支付宝方面回应知晓程序，早在2018年1月，该功能便已经上线，但并未启动宣传。

在此之前，无论是微信小程序还是支付宝小程序，一经上线便支持安卓手机将小程序添加到桌面端，小程序免下载、快速调取、简单易用的特点在安卓系统中得以全面展现。但iOS用户却仅能在两大App内才能使用小程序。

如今，后于微信的支付宝小程序却率先出现在苹果手机的桌面，其背后，到底透露出苹果怎样的政策变化，而微信又会做何考虑呢？

轻型应用成趋势：安卓机大厂反击，苹果选择性沉默

就在3月20日，华为、小米、OPPO、vivo、魅族、联想、努比亚、中兴、金立等九家厂商共同发起的「快应用」标准将在北京召开启动发布会。

而此前一天晚上，在浙江乌镇举行的vivo X21手机发布会已经公布了这项功能。

从支付宝小程序进入iOS桌面端，再到快应用。手机厂商原有的「硬件销售+应用分发」的模式已经开始瓦解；同时，手机厂商似乎也开始放弃固守App的执念，开始布局轻型应用。

趋势已经不可逆转。知晓程序得到不具名的消息称，谷歌体系对PWA（渐进式的网页应用程序）的共识已经达成，进入全面部署阶段。在国内，饿了么、微博等早已开始支持PWA模式。快应用的推出可能就是9大厂商对此的响应而已。

与此同时，这种纯H5加本地缓存的可离线无依赖标准浏览器内应用，2018年起苹果系也计划全面支持。支付宝小程序也可能是对该计划的一次合作尝试。

而无论是谷歌还是苹果，对轻型应用的开放与放宽，都体现出对移动互联网下一个世代应用分发入口的方向选择。App已过，小程序已来。

技术实现：PWA vs URL

支付宝小程序的新特性，并不是「钻」iOS的漏洞，而是利用URL scheme可以在应用间跳转的特性。

URL全称叫做「统一资源定位符」，它可以为互联网上的每个东西（页面、用户、文章等等，甚至是小程序）设定统一且唯一的「门牌号」，只要顺着门牌号找，就能找到你想要的任何东西。

而URL scheme则是URL本身的一部分，用来告诉系统应该使用哪一个应用程序来访问这个资源。

用户在iOS设备上请求将支付宝小程序图标放到桌面时，支付宝会在图标中写入一个特殊的URL，这个URL已经在scheme协议中声明「使用支付宝启动」。当用户点击图标时，iOS系统就会根据scheme的指令，直接唤起支付宝App，并将相应参数传入。

通过接收到的参数，支付宝App就可以知道，它应该启动小程序、具体小程序的ID是多少……等等信息，呈现在用户面前的效果就是：点击桌面的小程序图标，就可以直接启动支付宝小程序。

而PWA则是一种HTML语法标准协议。只要开发者依照协议标准编写网页或对现有网页进行改造，这个网页就会自动获得PWA特性。

用户只要使用支持PWA、HTML 5特性的浏览器打开这类网页，就可以享受PWA标准协议带来的好处。例如加载免等待、桌面直达图标、离线访问等等，这类通常只有在app上可以使用的优势，利用PWA的网页也可以用到。

但PWA网页本质上依然是一种「网页」，既然是「网页」，那么原有的网页特性也被很好地保留下来，例如对搜索引擎友好（搜索引擎可以抓取网站内容）、通用性强（任何支持PWA的浏览器都可以访问）、开发成本低（前端技术）等优势，都被很好地继承下来。

对于用户而言，使用皆可放到桌面直达的支付宝小程序和PWA网页，本质上没有任何差别，使用任意一种形态，都可以直达相应服务。

悬念只有一个：为什么微信不做？

在技术层面上，小程序添加在iOS系统手机上并无难点，同时由于苹果并非完全关闭的政策，或让支付宝小程序选择率先上线。

一直以来，支付宝小程序都主打工具属性，单纯依赖静态搜索的才能获得小程序的方式，体现出支付宝对抢占前端入口的更大渴求。同时，为了短期形成与微信的差异化，支付宝小程序在iOS手机桌面的出现就不难理解了。

但问题在于，同样的权限，苹果没有开放给微信小程序吗？亦或者微信有其它考虑？

知晓程序认为，如果苹果对微信开放，微信没有理由不抓住机会。要知道，在安卓端，微信不仅早就提供了小程序添加桌面的功能，甚至微信的「游戏」中心都已经可以绕过应用商店，直接下载手游App。换言之，微信已经成为另一个安卓手机的应用分发中心！

而此次微信与支付宝小程序的差异化，很有可能是苹果进行的是选择性放行。特别是忌惮微信生态强大的流量能力与小程序分发能力。

在轻型应用成为趋势的情况下，苹果或许仍然希望支持支付宝等小程序，构成对抗性，从而占据规则主导者的位置。

目前来看，微信与苹果的博弈还在继续。而微信似乎并不急于获得所有的答案；苹果却在这种蚕食鲸吞当中，最终会丢掉已不属于它的城池。