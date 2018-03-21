辣品iOS版3.12大版本更新：消息盒子！补签！签到提醒！

辣品iOS版（iPhone、iPad 二合一版本）3.12大版本更新！

其实真心是个很大的版本，但是因为3.10版本提交时候经历了奇葩的90天审核期，上架后的版本和最新版差别很大，又再次提交了新的3.12版本上架。

这次，原本在IT之家App 6.0里面要提供的一些功能，都预先在辣品上放了出来，消息盒子！补签！签到提醒！ 签到日历也做了改版，支持查看历史签到信息了！

接下来的版本还会有大的变化，颜值会和IT之家App 6.0保持一致，美的不一般。





辣品iOS版 3.10-3.12 更新亮点：

新增：功能 - 我页面增加”我的消息“入口，辣品提醒消息不再错过



新增：功能 - 签到支持漏签补签功能（补签卡可以在金币商城购买）

新增：功能 - 支持签到提醒功能（签到页面可以开关并设置提醒时间）

改进：功能 - 签到日历改版，支持查看历史签到信息



辣品官网 http://www.lapin365.com/ 也即将提供评论和收藏功能，有任何问题欢迎在本文下方提出，不胜感激。

期盼五星……



全新产品绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！

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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/Chrome插件

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一、辣品好不好，辣品是什么？

辣品，赚尽便宜！——火辣的商品，火辣的价格，辣品致力于提供海量优质品牌的商品的优惠券等大折扣，严选天猫品牌店或京东自营的大品牌的大优惠产品，省钱省到心颤！

辣品依然是全平台产品，现已经推出安卓版/Win10 UWP版（桌面和手机）/iPhone版/iPad版，以及Chrome核心浏览器（如旗鱼浏览器）的插件版本！

二、辣品部分界面截图

▲ 辣品iPhone版首页，简洁清爽

▲ 商品的辣度打分，直观看到受欢迎程度

▲ 红包！福包！独立成专区了

▲ 分类筛选，直观了然

▲ 便捷搜索，搜商品，搜文章，搜福包

三、下载信息



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