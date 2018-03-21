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辣品iOS版3.12大版本更新：消息盒子！补签！签到提醒！

2018-3-21 18:46:50来源：IT之家作者：刺客责编：刺客评论：

辣品iOS版（iPhone、iPad 二合一版本）3.12大版本更新！

其实真心是个很大的版本，但是因为3.10版本提交时候经历了奇葩的90天审核期，上架后的版本和最新版差别很大，又再次提交了新的3.12版本上架。

这次，原本在IT之家App 6.0里面要提供的一些功能，都预先在辣品上放了出来，消息盒子补签签到提醒！ 签到日历也做了改版，支持查看历史签到信息了！

接下来的版本还会有大的变化，颜值会和IT之家App 6.0保持一致，美的不一般。


辣品iOS版 3.10-3.12 更新亮点：

  • 新增：功能 - 我页面增加”我的消息“入口，辣品提醒消息不再错过

  • 新增：功能 - 签到支持漏签补签功能（补签卡可以在金币商城购买）

  • 新增：功能 - 支持签到提醒功能（签到页面可以开关并设置提醒时间）

  • 改进：功能 - 签到日历改版，支持查看历史签到信息

辣品官网 http://www.lapin365.com/  也即将提供评论和收藏功能，有任何问题欢迎在本文下方提出，不胜感激。

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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/Chrome插件

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辣品依然是全平台产品，现已经推出安卓版/Win10 UWP版（桌面和手机）/iPhone版/iPad版，以及Chrome核心浏览器（如旗鱼浏览器）的插件版本！

二、辣品部分界面截图

 

▲ 辣品iPhone版首页，简洁清爽

▲ 商品的辣度打分，直观看到受欢迎程度

▲ 红包！福包！独立成专区了

▲ 分类筛选，直观了然

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三、下载信息

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