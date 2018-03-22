苹果换铃声麻烦？教你一个iPhone自定义铃声最简单的方法

在这个事事都讲究个性化的年代，你有没有发现 iPhone用户手机铃声的雷同度有点太高了？原因还不是因为把自己的喜欢的音乐设为iPhone铃声的方法太过复杂。

看到这篇文章的你是幸运的，A君找到了自定义iPhone铃声最简单的方法。虽然整个流程还是需要几分钟时间，但所有的操作都可以用iPhone完成，无需连接电脑。

首先请准备好以下三个基本原材料：

升级到iOS 11的iPhone一部

能够转换格式的App

iPhone自带的App库乐队

下面开始正式的自定义iPhone铃声的教程。

找到一段你喜欢的音乐，它可以是音乐播放器中的一首歌，也可以是某个视频中的插曲……使用iPhone自带的「录屏」功能将它录制成视频，保存到照片中。

▲这个小圆点就是iPhone自带的录屏功能~

注意，录屏是iOS升级以后iPhone自带的新功能，这也是为什么A君一开始让大家保证手里的iPhone已经升级到iOS 11的原因。

现在我们的照片中就有了一段视频，画面不重要，你只要保证它的声音部分是你想要的就可以了。

第二部，使用格式转换功能的App，将这段视频转换成纯音频格式，比如MP3。

下面A君用格式工厂来示范一遍。

打开格式工厂，点击中间的+添加素材，A君选择了一段用iPhone录屏录制的游戏视频。

现在这段视频已经出现在App的操作页面上了，点击这段素材，选择转换。这个时候会出现一个页面，我们需要勾选择需要的格式——「纯音频」，「MP3」格式。

接下来，将这个MP3文件保存到自己的iPhone中，A君选择的是保存到page文件件中。做好以上工作后，我们要开始使用库乐队了，库乐队上手并不简单，但请大家放心，跟着A君做，绝对不出错。

打开库乐队，找到录音机，点击进入。

这看起来是一个复杂的页面。

没关系。第一步，点击左上角格子状的按钮，进入一个新的页面。

在这个页面，点一下中间蓝色的三角符号，让它变成白色，点击右上角的圆形按钮，进入选择素材的页面，这个时候找到我们保存好的音频文件，选择放入即可。

注意「放入」这个动作是靠点击无法完成的，你需要长按文件，将这个文件拖入编辑页面。

好了，我们已经把MP3放到编辑页面中，点击左上角的倒三角按钮，我们将这段音乐保存到我的乐曲中。

找到已经保存为「我的乐曲」的这个文件。长按，呼出这个文件可操作的选择，对文件进行「共享」操作，选择「电话铃声」。将这段乐曲导出到电话铃声中。

现在，打开你的设置，在铃声设置的选项中，你想要的铃声已经在那里了，点击即可将自己喜欢的音乐换成iPhone的手机铃声，再也不用怕和别人「撞铃」了！

学会了吗？快去试一试吧！