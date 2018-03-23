福布斯：FBI经常用死人的指纹解锁苹果iPhone

据《福布斯》网络版北京时间3月23日报道，在2016年11月，美国俄亥俄州立大学校园发生袭击事件，嫌疑人阿卜杜勒·拉扎克·阿里·阿尔坦(Abdul Razak Ali Artan)先是开车碾压人群，然后挥刀刺伤多人，最终被警方击毙。

在事件发生七个小时后，一位美国联邦调查局（FBI）探员将阿尔坦血迹斑斑的食指放在了他的iPhone上。警方希望这能够帮助他们进入这款苹果设备，了解阿尔坦袭击的动机和他本人的情况。

FBI法医专家鲍勃·莫尔德（Bob Moledor）透露了这件事，他向《福布斯》详细描述了警方首次利用一名死者的指纹，试图绕过Touch ID技术对苹果设备的保护。

但对FBI来说不幸的是，阿尔坦已经没有生气的指纹并没能解锁这台设备（一台iPhone 5机型，尽管莫尔德并不记得具体是哪款机型。Touch ID在iPhone 5S中引入。）莫德尔称，在阿尔坦死去数小时后，iPhone进入了睡眠模式，需要密码才能重新打开。

他将该设备发到一个取证实验室，该实验室设法从iPhone、FBI手机专家和一名负责该案件的工作人员那里获取信息。这些数据帮助当局确定，阿尔坦发动袭击可能是恐怖组织ISIS煽动的结果。

虽然莫尔德的尝试失败了，但其他人却取得了成功。多名熟悉纽约州和俄亥俄州当地及联邦警方调查的匿名消息人士表示，如今，将死者手指按在苹果iPhone指纹扫描仪上的情况已经非常常见。例如，这种解锁方式已经被用于调查吸毒过量案件。在这种情况下，受害者的手机内可能包含着直接指向毒贩的信息。

死者没有隐私

警察使用这种技术是完全合法的，尽管它可能存在一些道德问题。律师事务所Medvin Law的创始人玛丽娜·梅尔文(Marina Medvin)说，死人并不能替自己维护隐私权。

此外，死者亲属或其他利益相关方也几乎没有机会阻止警察利用死者的指纹或身体其他部分解锁智能手机。

“一旦你和某人分享信息，你就失去了对信息的保护和使用的控制。当你的朋友的手机被搜查，警察看到你发给你朋友的信息时，你无法维护你的隐私权。与死者分享信息也是一样——在你向死者发布信息后，你就失去了对隐私的控制。”梅尔文说。

警察也知道这一点。“我们不需要搜查令就能进入受害者的手机，除非它是共享的，”俄亥俄州警官罗伯特·卡特切（Robert Cutshall）说道。在《福布斯》此前报道的几起涉及生者的案件中，警方曾寻求搜查令，利用他们的指纹解锁iPhone。

Face ID也不安全

如今，警方试图利用苹果最新推出的Face ID技术解决死者的手机。这可能要比利用Touch ID解锁更容易。

Cloudflare公司研究员和信息安全主管马克·罗杰斯（Marc Rogers）称，他最近几个月一直在研究Face ID，发现似乎即使不用活人的脸也能解锁iPhone。他称，有时甚至只需利用一张眼睛的照片就能骗过这种技术。越南研究人员此前便已验证过这一点。

其次，罗杰斯发现从很多角度来看，配有Face ID功能的手机似乎只需要看一眼就能解锁。他补充说:“从这个意义上说，利用Face ID解锁手机比Touch ID更容易。你需要做的就是向你的目标显示他或她的手机，而他们看一眼就能解锁。”

如果警察在不久的将来就开始将iPhone X设备举到死者的脸上，不要感到惊讶——如果这还没有发生的话。