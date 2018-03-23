苹果抽成行为引争议：服务相同，价格不同

IT之家3月23日消息 据中国之声报道，用户在腾讯视频、爱奇艺、优酷等视频网站购买会员的价格安卓和苹果手机存在差异。以某视频网站为例，开通VIP会员，安卓用户1月、3个月和6个月的价格分别20元、58元、108元，年费是198元，而苹果用户购买则要贵出5到35元不等。

客服人员表示，现在不连续包年的价格是198元，如果连续包年的话就是178元。对于存在价格差异的原因，这位客服则称，高出的费用是因其中包含苹果收取的手续费。

对此，客服人员建议，用户可以在手机浏览器端或网页版等其他渠道购买该网站会员。

而另外一位网友发现，朋友与其室友分别从公司使用叫车软件打车回家，每次两人的打车价格都存在7、8元钱的差异，原因则是一个用苹果手机一个用安卓手机，苹果手机购买、支付会贵出30%。这位网友认为是因为苹果收取了手续费导致。

对此，电子商务观察员鲁振旺认为，目前来说像打车的这种费用，苹果未必会抽成。苹果只是对下载软件本身或使用一些特殊应用所支付的费用抽成，打车费用苹果认为是购买商品支付的，不存在差异，这种情况下是不会抽成的。费用不同有很大几率是因老客户和新用户的差异，可能是越老的用户定价越高。

IT之家小编了解到，用户通过iOS系统内购买应用，苹果会进行抽成。根据《App Store审核指南》，如果开发者想在iOS软件提供用户订阅、游戏内虚拟货币、游戏级别、获取高端会员内容等，则开发者必须使用软件内购买。这也就意味着苹果可从中提取分成。

去年年中，苹果对微信、映客等应用进行打击，这些社交网络应用允许人们对作者或者是主播进行打赏，苹果则要求这些应用程序需将打赏切换到应用内购买模式，要不就完全停止打赏功能。

苹果这一举动受到了一些外界人士的批评，部分原因是苹果公司没有在打赏过程中提供任何特殊服务，而且中国开发商认为打赏与内购不一样，只是对内容提供者的一种赞赏行为。