爆料者：苹果iPhone 8/Plus红色版可能即将到来

IT之家3月24日消息 苹果在去年推出了iPhone 7系列红色特别版，在配置、外形、设计方面没有任何改变，只是机身颜色变成了红色。特别版iPhone 7/ 7 Plus 只有两个容量可选，分别是128GB和256GB，价格也和普通版一样，iPhone 7起售价格为6188元，iPhone 7 Plus 起售价格为7188元。

对于这一系列的颜色特殊的iPhone，苹果今年是否也会照例推出呢？国外数码爆料者Steve Hemmerstoffer（@OnLeaks）在今天透露，新款红色版iPhone正在准备中。

@OnLeaks特别指出他的消息目前是来自一个新的消息源，但尚未证实是否为真，不过其表示，红色新iPhone (s)已经正在准备，意味着其可能不止一款红色iPhone，并附上一张红色为底的Apple Logo图片。

如果这消息属实，应该不会是iPhone X，毕竟iPhone X先前曾经被爆料已经正准备“腮红金”色款，加之iPhone 8系列被iPhone X打压，并且iPhone 7系列在此前已经有该色系，因此iPhone 8以及iPhone 8 Plus推出该颜色的可能性更高些。

问题来了，iPhone 8、8 Plus红色，以及iPhone X腮红金，你会选择哪款？