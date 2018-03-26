外媒：苹果为刺激销量将为iPhone X推新配色

IT之家3月26日消息 今天早间，来自外媒macotakara的爆料消息称，苹果为刺激iPhone的销量，正准备推出一款新配色的iPhone X。爆料的消息不多，报告只是说，“为了恢复iPhone X的销售目的，苹果计划发布一种新的颜色”，

这已经不是第一次爆料iPhone的新配色了，早些时候，负责泄密达人OnLeaks Twitter账户的Steve Hemmerstoffer声称苹果计划为iPhone 8，iPhone 8 Plus和/或iPhone X推出（PRODUCT）RED版本。

iPhone X目前有两种颜色选择，空间灰色和银色，所以在颜色选择性方面与其他iPhone阵容相比略缺乏。

此外，Macotakara今天早上报道说，苹果计划在今年第三季度推出第六代iPad更新。第五代机型是去年3月推出的售价329美元的iPad。Macotakara提到的iPad将保持与当前iPad相同的外壳和屏幕尺寸，这表明它不会采用“全面屏”设计。

目前苹果已经确认，将于3月27日在芝加哥举行一场以教育为主题的线下活动，邀请函的邮件中写到“让我们来一次实地考察，听听教师和学生的创意新想法。”

对此，彭博社表示从他们了解的消息来看苹果这次只会推出一款低价iPad，同时还有一些教育相关的应用。