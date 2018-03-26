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限时特惠480元，京东自营苹果iPhone X降至7908元

2018-3-26 14:32:03来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

IT之家3月26日消息 京东自营苹果iPhone X限时特惠，下单立减400元，成交价7988元，领券后实际7908元即可入手，之前都是iPhone 8系列在降价，现在iPhone X的促销也来了，特惠时长未知，欲购从速：手机点此PC点此

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苹果在2017年9月份的新品发布会上推出了iPhone X，并称其是智能手机的未来，该机采用了5.8英寸OLED全面屏、顶部“刘海”的全新设计，提供灰色和银色款式，具体规格如下：

  • 采用5.8英寸OLED全面屏、顶部“刘海”的全新设计，后置竖排双摄，提供灰色和银色款式。

  • 搭载A11仿生（A11 bionic）处理器芯片，该芯片拥有六个核心和43亿个晶体管，对比A10 Fusion，四个能效核心的速度提升最高可达70%，两个性能核心的速度提升最高可达25%之多。当需要提升处理速度时，中央处理器甚至能同时发挥全部六个核心的性能。图形处理器速度提升30%。A11仿生会在性能核心与能效核心之间合理分配任务，智能管理，提升增强现实类游戏和app的流畅度、真实感。

  • 屏幕支持HDR和Dolby Vision，具有iPhone中最高的像素密度（458ppi），它的对角线尺寸为5.8英寸，分辨率为2436×1125。还支持True Tone技术。

  • 后置双12MP摄像头，主相机具有f / 1.8光圈，长焦镜头具有f / 2.4光圈，并且具有双重光学防抖功能。前置700万像素摄像头。均拥有人像模式和人像光效（目前还是测试版）功能。

  • 采用面部识别Face ID方案。Face ID依赖于新的True Depth相机系统，该功能甚至黑暗中可以解锁iPhone，iPhone X配备了最新的A11仿生芯片，带有一个特殊的神经元引擎，可以帮助人脸识别更加出色。

  • 支持在消息中使用面部识别功能，苹果新推出了Animoji功能，通过面部跟踪来捕捉用户的表情和声音来发送动画表情。

  • 支持Qi无线充电功能，尽管性能提高，但苹果称iPhone X的电池续航比iPhone 7还长了两个小时。

  • 新的交互逻辑，可以抬手唤醒手机，也可以在屏幕中间下划唤醒。要想回到主屏幕，只需从显示屏底部向上滑动即可，而向上滑动并暂停就可以进入多任务界面。唤醒Siri可以像之前一样用语音，也可以用手机右侧新的按钮。

  • 新的状态栏，iPhone X的时间显示在左上角，右上角显示的是手机信号、无线信号、电池信息。

  • 支持快充，30分钟最多可充至50%电量，不过考虑到原装充电器的原因，需要其他充电头来实现。

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• 7908元入手京东自营苹果iPhone X直达：手机点此 | PC点此

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关键词：iPhone X苹果X

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