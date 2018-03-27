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分析师：新款苹果“iPhone XI”起价将为899美元

2018-3-27 10:32:30来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月27日消息 根据此前报道，苹果将在今年晚些时候推出全新的iPhone系列产品，将iPhone X的设计带入更多机型。现在，加拿大皇家银行（RBC Capital）分析师Amit Daryanani预测今年新iPhone价格将会迎来下跌。

此前凯基证券、彭博等报告称，今年苹果公司有三款新iPhone手机。首先是去年最初推出的5.8英寸iPhone X（或名为iPhone XI）的更新版本，另外苹果还将推出一款配备OLED显示屏的6.5英寸“iPhone X Plus”，以及一款配备LCD显示屏的6.1英寸版本。

加拿大皇家银行的Amit Daryanani预测，苹果的2018年iPhone系列产品价格将以6.1英寸LCD显示屏型号的“700美元起价”开始，而5.8英寸OLED显示屏版本的起价为899美元，iPhone X Plus售价则将从999美元开始。

也就是说，RBC预测苹果将各最新机型的价格下调100美元。目前iPhone X的售价为999美元，Daryanani预计其价格将下调100美元，为起价为999美元的iPhone X Plus在高端市场腾出空间。

至于配备LCD显示器的6.1英寸机型，799美元的价格似乎也挺合理，因为这正是iPhone 8 Plus目前的价格，而且这两个机型在规格方面可能相似。

此外，一些分析师对苹果的定价提出了担忧。上周的一份报告称，随着苹果公司提高iPhone的定价，消费者不愿意在智能手机上花费太多。因此，将iPhone X降至899美元，并以更低的价格在LCD显示屏型号中提供全面屏设计，会吸引更多的客户。

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关键词：iPhone X PlusiPhone 11iPhone XI

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