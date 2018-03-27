花6分钟做个听力测试，也许能让你受益一辈子

不知从何时起，我们生活在了一个充斥着噪音与光污染的世界里。想要在现代都市找一个安静的地方，已经成了一件困难的事情。面对无处不在的听力威胁，有的人选择淡定走过施工现场，有的人选择在通勤时用大声的音乐盖住一切，也有的人在地铁、飞机上选择使用降噪耳塞……

世界卫生组织在2015年的调查指出，约有11亿青少年因不恰当地使用智能手机等个人音频设备，以及在夜总会、酒吧和体育赛场等噪音很大的娱乐场所接触有损听力的声级，而面临听力损失的风险。

听力一旦受损，就不会失而复得。

不过，如今我们可以借助智能手机的应用程序，来监控我们的听力健康状况、及时掌握听力水平的变化。今天，我们向大家推荐的，就是一款简单易用，方法科学的听力检测应用——《Mimi听力测试》。

《Mimi听力测试》作为一款老牌听力检测应用，早在2015年底就获得了国外用户与专业人士的大量关注。尽管医学界对于这种简单且无需负责的应用持保留态度，但不妨碍我们将《Mimi听力测试》作为了解自身听力状况的参考。

▲选择耳机类型

要使用Mimi Hearing Test进行测试，你需要一个比较安静的地方，以及一幅耳机。在短短几分钟的测试中，你仅需如实回答问题，在每次听到声音的时候按住屏幕上的按钮，在听不到的时候松开按钮即可。

▲找个安静的地方进行测试

测试中，《Mimi听力测试》会反复发出强弱不同，频率不同的蜂鸣声。由于发声的规律比较复杂，基本不存在靠猜测进行虚假测试的可能，但是环境嘈杂的话确实会有一些影响。而若是因外界原因或自己乱点的话，数据也会被《Mimi听力测试》判定为“不可靠数据”，不纳入最后的评价中。

▲听到声音时按下按钮，反之松开

测试完毕，你会得到一份听力测试报告，分别对左右耳的听力情况给出相应的数据，并告知此水平是高于还是低于“你年龄段的平均水准”。如果真的存在听力损失，《Mimi听力测试》也会提醒你尽快就医。

▲在同龄人中的水平 / 左右耳听力状况

世界卫生组织对中等收入和高等收入国家人们的听力状况进行了测试分析，结果显示：在12岁至35岁的青少年和青年中，近50%的人在使用个人音频设备时音量大到不安全程度，约40%的人在娱乐场所接触到很可能具有破坏性的噪音。

例如，连续八小时接触85分贝以上声级或15分钟接触100分贝即为不安全声级。

▲测试结果

因此，平时大量使用耳机或长期接触嘈杂环境的人群，可以考虑设置一个“测试提醒”，养成定期检查的习惯，避免不可逆转的听力损失。

▲听力水平曲线

另外，我们应该调低个人音频设备的音量，在嘈杂场所戴上耳塞，使用适配的入耳式或头戴式耳机，而且最好是降噪的。我们也可以控制自己从事有噪音活动的时间，让听觉器官有个短暂的休息，将个人音频设备使用时间限制在一小时以内。总之，保护好自己的听力。

Mimi Hearing Test适用于iOS 10.0或更高版本的iPhone、iPad和iPod touch，免费。