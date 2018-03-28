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苹果宣布iWork套件更新：更好适配Apple Pencil

2018-3-28 7:36:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月28日消息 苹果公司在昨晚的教育活动中除了发布新款iPad 9.7之外，还宣布了iWork套件的更新，新的版本旨在更好地利用Apple Pencil。

新版Pages，Numbers和Keynote现在允许用户可以使用Apple Pencil直接在三款应用中进行绘制，草绘或书写，还添加了一些新工具，以便在这些应用程序中制作绘图，插图和图表。

新功能之一名为智能注释，目前处于测试阶段。使用该功能，用户可以通过添加注释和校对标记来对文档中的文本进行注释，并且注释会将自己锚定到文本上，并在滚动时与其一起移动。

籍创作功能也被引入到iOS和MacOS上的Pages中，用户可以使用各种模板创建交互式数字图书，从短篇故事到旅行书籍，然后使用iWork的新绘图工具或图片库和视频库中的视频，使用各种模板对图纸进行定制。用户可以在iPad，iPhone，Mac和iCloud.com上实时协作创建图书，这些书籍可以在iBooks应用程序中查看。

其它新功能还包括Pages中的“主持人”模式，可以将iPad或iPhone转换为虚拟提词器，可以使文本以可调节的速度自动滚动，并且可以在文本播放期间进一步自定义。与文件共享服务Box集成，用户可以实时协作创作存储在Box中的Pages，Numbers和Keynote文档。

iWork套件的更新即将上架App Store，值得一提的是，iWork对所有iOS用户都是免费的。

•苹果iWork办公套件iOS版更新下载地址：Pages || Numbers || Keynote

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关键词：iWorkPagesNumbers

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