328元新配：苹果iPhone X新款多彩保护壳上线

IT之家3月28日消息 在今天凌晨的苹果春季教育发布会上，苹果推出了一款价格“良心”的iPad 9.7（英寸），新iPad的最大特点是可以支持Apple Pencil（此前Apple Pencil仅支持iPad Pro使用）除此之外性能进一步提升，国行售价2588元起。

与此同时，苹果官方也上架了几款新配件，其中包括三款不同颜色的iPhone X硅胶保护壳，包括柠檬黄色、红莓色、牛仔蓝色。加上这三款新配色，目前iPhone X硅胶保护壳家族已经拥有多达15种配色可选。

此系列硅胶保护壳由Apple专为iPhone X量身打造，外形与音量按钮、侧边按钮契合得丝丝入扣，并能紧贴机身线条，丝毫不显赘余。此外，超细纤维制成的柔软内衬，尽可呵护你的iPhone。而外部的硅胶材质，则给人一种如丝般柔滑的出色手感。即使在对iPhone进行无线充电时，也无需取下保护壳。

价格方面328元，苹果官网免费送货，不差钱的小伙伴可以关注一下。

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额，328元买个保护壳是不是有点小贵？

没关系！

IT之家良心App辣品（真心推荐）也为大家推荐了不少物美价廉的iPhone保护壳产品，这也是除官方保护壳之外的不二选择，用iPhone的小伙伴们，你们确定不去看一看么？