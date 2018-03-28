内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >iPhone之家>iPhone新闻

328元新配：苹果iPhone X新款多彩保护壳上线

2018-3-28 11:07:29来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月28日消息 在今天凌晨的苹果春季教育发布会上，苹果推出了一款价格“良心”的iPad 9.7（英寸），新iPad的最大特点是可以支持Apple Pencil（此前Apple Pencil仅支持iPad Pro使用）除此之外性能进一步提升，国行售价2588元起。

与此同时，苹果官方也上架了几款新配件，其中包括三款不同颜色的iPhone X硅胶保护壳，包括柠檬黄色、红莓色、牛仔蓝色。加上这三款新配色，目前iPhone X硅胶保护壳家族已经拥有多达15种配色可选。

此系列硅胶保护壳由Apple专为iPhone X量身打造，外形与音量按钮、侧边按钮契合得丝丝入扣，并能紧贴机身线条，丝毫不显赘余。此外，超细纤维制成的柔软内衬，尽可呵护你的iPhone。而外部的硅胶材质，则给人一种如丝般柔滑的出色手感。即使在对iPhone进行无线充电时，也无需取下保护壳。

价格方面328元，苹果官网免费送货，不差钱的小伙伴可以关注一下。

点击访问：苹果中国官方在线商店

额，328元买个保护壳是不是有点小贵？

没关系！

IT之家良心App辣品（真心推荐）也为大家推荐了不少物美价廉的iPhone保护壳产品，这也是除官方保护壳之外的不二选择，用iPhone的小伙伴们，你们确定不去看一看么？

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：保护壳辣品iPhone X

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10