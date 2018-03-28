iOS限免App精选：Vectornator Pro - 专业图形软件，首次限免（￥50→0）

IT之家8月27日消息 Vectornator Pro是世界上最优质的专业矢量图形软件，让你无论在咖啡馆中、在公园里、在火车上或在家中，都可以随时随地创作令人惊艳的图形。Vectornator为专业设计人员提供了一整套绝对可靠的工具，同时也为平面艺术爱好者带来简便实用的方法，是所有人梦寐以求的全方位软件包。

Vectornator Pro原价50元，在App Store获得了4.8的超高评分，现在已经正式限免。感兴趣的小伙伴快去喜+1吧！

Vectornator的界面完全针对触摸屏幕设计。甚至利用多点触摸技术达到如Shift和Alt按键一般的高级与针对性操作。还想继续使用键盘吗？Vectornator支持所有常用的键盘快捷键，你将不会错失任何功能。



专为触控使用的完美设计

Shift和Alt搭配多点触摸设计和专用按钮。

支持外接键盘上的快捷键

性能

Vectornator Pro将桌面图形应用的完整功能通通收罗在移动应用程序中。这是随时随地以令人惊艳的品质绘制插图最简单、最快速且最好的方式。

出色的平滑表现

零滞后缩放、旋转和选取数百个物件

充分利用Metal、Grand Central Dispatch与SIMD等强大的iOS技术。

完全针对64位和多核处理器进行优化，以实现完整的硬件利用，与其它程序相比，完全是帆船与喷气飞机的天壤之别。

更多专业功能

Vectornator Pro在手，就掌握了所有专业工作所需。

绝对可靠的矢量工具

实时混合模式、遮色片与对齐工具

如CMYK等色彩配置文件

模糊元件

自定义字体

P3色彩空间支持

屏幕分割支持

拖放

压力敏感画笔工具

数值变换坐标和单元尺寸

应用下载：点此进入App Store下载（94MB 需要 iOS 10.0 或更高版本。与iPhone、iPad和iPod touch兼容。）

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