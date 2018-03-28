内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >iPhone之家>iPhone应用推荐

iOS限免App精选：Vectornator Pro - 专业图形软件，首次限免（￥50→0）

2018-3-28 16:11:58来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家8月27日消息  Vectornator Pro是世界上最优质的专业矢量图形软件，让你无论在咖啡馆中、在公园里、在火车上或在家中，都可以随时随地创作令人惊艳的图形。Vectornator为专业设计人员提供了一整套绝对可靠的工具，同时也为平面艺术爱好者带来简便实用的方法，是所有人梦寐以求的全方位软件包。

 Vectornator Pro原价50元，在App Store获得了4.8的超高评分，现在已经正式限免。感兴趣的小伙伴快去喜+1吧！

Vectornator的界面完全针对触摸屏幕设计。甚至利用多点触摸技术达到如Shift和Alt按键一般的高级与针对性操作。还想继续使用键盘吗？Vectornator支持所有常用的键盘快捷键，你将不会错失任何功能。

  • 专为触控使用的完美设计

  • Shift和Alt搭配多点触摸设计和专用按钮。

  • 支持外接键盘上的快捷键

性能

Vectornator Pro将桌面图形应用的完整功能通通收罗在移动应用程序中。这是随时随地以令人惊艳的品质绘制插图最简单、最快速且最好的方式。

  • 出色的平滑表现

  • 零滞后缩放、旋转和选取数百个物件

  • 充分利用Metal、Grand Central Dispatch与SIMD等强大的iOS技术。

  • 完全针对64位和多核处理器进行优化，以实现完整的硬件利用，与其它程序相比，完全是帆船与喷气飞机的天壤之别。

更多专业功能

Vectornator Pro在手，就掌握了所有专业工作所需。

  • 绝对可靠的矢量工具

  • 实时混合模式、遮色片与对齐工具

  • 如CMYK等色彩配置文件

  • 模糊元件

  • 自定义字体

  • P3色彩空间支持

  • 屏幕分割支持

  • 拖放

  • 压力敏感画笔工具

  • 数值变换坐标和单元尺寸

应用下载：点此进入App Store下载（94MB 需要 iOS 10.0 或更高版本。与iPhone、iPad和iPod touch兼容。）

更多精选应用，请关注IT之家iOS应用推荐：iPhone入口|| iPad入口

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iOS应用iPhone应用限免应用

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10