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为什么安卓手机有苹果iPhone X的“刘海”，却砍不掉“下巴”？

2018-3-29 7:52:17来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月29日消息 一加官方昨天正式确认了即将推出的一加6将采用“刘海”全面屏设计，这并不让人意外，因为目前大部分安卓手机都开始采用这种iPhone X首创的设计，但这些手机都有一个特点，那就是有“刘海”，但“下巴”却没有丢。

这是为什么呢？一加联合创始人Carl Pei在解释一加6为何采用“刘海”设计时顺便解释了这个问题，他称：“目前市场上唯一一款没有下巴的‘刘海’屏手机就是iPhone X，这是因为iPhone X的“下巴”藏在手机背面。”

Carl解释称，在每个显示器的底部都必须有一条用于连接到设备主板的数据带，这就导致手机至少需要一个“下巴”，哪怕很小。苹果公司特有的解决方案是使用一个柔性的OLED屏幕，该屏幕在底部弯曲，从而将数据带推向背部。这种解决方案会让手机变得更厚，当然，还会更贵。甚至连制造苹果iPhone X显示屏的三星也没有如此激进。所以在可预见的将来，“下巴”将成为Android手机设计的一大特色。

从Android手机制造商的角度来看，目前没有可行的“有刘海，但没有下巴”的方案。下巴肯定是有的，可以优化的地方就是通过将顶部边框变成“刘海”，来增加手机的显示面积。

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关键词：iPhone X

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