苹果用户请坐下：iOS 11.3升级后iPhone可当公交卡使用

IT之家3月29日消息 由于苹果已经向新款iPad推送了iOS 11.3正式版系统更新，根据此前的惯例，iOS 11.3也将在近日向其它受到支持的设备进行推送，最快将在明天凌晨。

在iOS 11.3上新增的一项重要功能是可让用户检查电池的运行状况并选择是否限制CPU性能，其它新功能还包括信息iCloud云储存、ARKit 1.5、App Store全新评价分类、HomeKit设备软件验证、iMessage商务聊天等，对于国内用户来说，最大的亮点可能就会是公交卡了。

目前，国内多家手机厂商支持通过NFC的方式刷地铁闸机、刷公交卡，Apple Pay在国内只能作为银行卡使用，功能还是不够实用，事实上我们看到，在日常生活中微信支付、支付宝已经在线上线下支付当中占据主流，国外发展稳健的Apple Pay并未在国内火起来。

与微信支付宝使用二维码扫描不同，苹果Apple Pay是通过NFC（近场通信）进行支付的，支付时相较手机扫二维码的方式更加便捷效率更高，但安卓阵营由于只有中高端产品才支持，限制了NFC支付的普及。

目前，苹果Apple Pay支持的产品如下：

根据苹果的定义，用户可以使用iPhone或Apple Watch支付公交车费。可以看到，大部分“还能够使用”的苹果产品均支持Apple Pay，在银行卡功能没有战胜微信支付宝之前，公交卡功能的上线让Apple Pay在日常使用中的应用性得到了提升。

本月初，就有开发者通过iOS 11.3 Beta4的系统代码发现，北京与上海，均将加入支持Apple Pay Transit的行列，两地的用户除了使用Apple Pay进行刷卡外，交通卡功能也将为这两地用户开启服务。

不过这还不算完，除了北上地区外，国内以下地区也有望加入到Apple Pay Transit的行列当中来。

中银通支付（合肥通）

重庆通

深圳通

苏州市民卡

武汉通

岭南通

用户也可以在各公交卡应用中购买充值公交卡，并添加至iPhone上的Wallet应用中，使用iPhone靠近闸机就能直接支付。

据IT之家此前的报道，目前，北京上海两地已经在实验Apple Pay与公交系统的兼容性，预计这项功能将在近期上线。

事实上，在此次消息曝出之前，深圳、杭州等地的部分公共交通早已支持了通过Apple Pay支付，广州则是与苹果合作，绑定银联 (CUP) 信用卡的用户可以直接进行支付。当地这些交通工具或者闸机采用的是兼容银联卡的公交刷卡机，尤其是在部分当地银行直接与公交公司达成合作，就可以直接采用绑定传统银行卡进行支付，公交卡功能也就不那么重要了。

目前，国内公交移动支付可分为闪付派和扫码派，两者你更喜欢哪一种呢？