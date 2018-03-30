iOS 11.3正式版发布，为iPhone X用户提供新表情，iOS 11.4指日可待

IT之家3月30日消息 继昨日苹果向iPad用户推送iOS 11.3正式版后，今日凌晨苹果向iPhone设备推送iOS 11.3正式版。IT之家不少读者也投稿反馈，表示已经收到iOS 11.3正式版的推送。

如IT之家之前报道的基本一致，iOS 11.3正式版加入了多项新功能，包括支持更逼真的增强现实体验的 ARKit 1.5，iPhone 电池健康（Beta 版）以及为 iPhone X 用户提供的新动话表情等。本更新还包括稳定性提升和错误修复。

当然针对国内iPhone用户来说，更为重要的是iOS 11.3正式版中，苹果Apple Pay终于在支持国内Apple Pay Transit了，虽然目前还仅限于北京和上海。不过根据IT之家此前报道，中银通支付（合肥通）、重庆通、深圳通、苏州市民卡、武汉通、岭南通等已经步入等待序列。

在具体使用中，将北京和上海交通卡添加到“钱包”并即可使用 Apple Pay 搭乘公共交通。操作上，在“钱包”中添加您现有的交通卡或购买新卡，只需将 iPhone 靠近刷卡机即可进站或上车，另外在“钱包”中使用借记卡可以在 iPhone 上完成交通卡充值，对不少小伙伴来说，终于可以不用在NFC充值方面也终于可以扬眉吐气了。

IT之家此前曾报道，自2015年iOS 8.4之后，iOS 9、10都只有x.3版本，从未出现过x.4版本，目前iOS 11.3已经推送，而且此前苹果通过开发者网站透漏会发布iOS 11.4，并且透露该版本会加入ClassKit框架。可以预计，iOS11.4已经指日可待。

iOS 11.3正式版详细更新内容如下：

iOS 11.3 加入了多项新功能，包括支持更逼真的增强现实体验的 ARKit 1.5，iPhone 电池健康（Beta 版）以及为 iPhone X 用户提供的新动话表情等。本更新还包括稳定性提升和错误修复。

增强现实

除水平面之外，ARKit 1.5 还允许开发者将数字对象放在墙和门等垂直面上

支持检测电影海报或插图等图像并整合到增强现实体验中

使用增强现实体验时支持更高分辨率的真实世界相机视图

iPhone 电池健康（Beta 版）

显示 iPhone 最大电池容量和峰值性能容量相关信息

动态管理最大性能以防止意外关机的性能管理功能启用时会有提示，您可以选择停用该功能

电池需要更换时提供相关建议

iPad 充电管理

在 iPad 长时间接入电源的场合，例如自助服务终端、销售点系统或存放在充电车中，保持电池的健康

动话表情

iPhone X 新增四个动话表情：狮子、熊、龙和头骨

隐私

Apple 功能请求使用您的个人信息时，会显示图标以及详细解释如何使用和保护您的数据的链接

Apple Pay

将北京和上海交通卡添加到“钱包”并使用 Apple Pay 搭乘公共交通

在“钱包”中添加您现有的交通卡或购买新卡

只需将 iPhone 靠近刷卡机即可进站或上车

在“钱包”中使用借记卡即可在 iPhone 上完成交通卡充值

Apple Music

新的音乐视频体验，包括改版的“音乐视频”板块，内含独家视频播放列表

在 Apple Music 中使用改进的建议来查找音乐品味相似的好友，改进的建议会显示用户欣赏的音乐类型以及喜欢该类型的共同好友

新闻

Top Stories 现始终在 For You 中置顶显示

观看“新闻”编辑精选的 Top Videos

App Store

产品页面可以按“最有帮助”、“最高评价”、“最低评价”或“最新评价”给客户评论排序

改进了“更新”标签页信息，包含应用版本和文件大小

Safari 浏览器

仅在网页表单栏中选择用户名和密码后才会进行自动填充，以帮助保护隐私

在非加密的网页上填写密码或信用卡表单时，智能搜索栏中会包括警告

应用内的网页视图现可自动填充用户名和密码

从 Safari 浏览器共享至“邮件”的文章现默认使用阅读器模式排版（阅读器可用时）

“个人收藏”中的文件夹现可显示内含书签的图标

键盘

新增两个双拼键盘布局

支持已连接的土耳其 F 键盘布局的物理键盘

针对 4.7 英寸和 5.5 英寸设备改进了中文和日文键盘，带来更好的触控输入体验

听写完成后只需轻点一下即可切换回键盘

解决了自动改正可能会错误地将某些单词首字母大写的问题

修复了 iPad Pro 接入强制无线局域网接入点后，iPad Smart Keyboard 键盘无法工作的问题

修复了横屏模式下可能导致泰文键盘错误地切换至数字布局的问题

辅助功能

App Store 针对显示自定义增加了粗体和大文本的辅助功能支持

“智能反转”增加了对网页和“邮件”中图像的支持

改进了 RTT 使用体验并增加了 T-Mobile 的 RTT 支持

针对“旁白”和“切换控制”用户改进了 iPad 的应用切换

解决了“旁白”错误描述蓝牙状态和标记图标的问题

修复了使用“旁白”时，“电话”应用中的结束通话按钮可能不显示的问题

修复了“旁白”无法访问应用内的应用评分的问题

解决了使用“实时收听”时可能导致音频播放失真的问题

其他改进和修复

支持 AML 标准，可在 SOS 触发时（在支持的国家或地区中）向紧急情况响应方提供更精确的位置数据

支持新的软件鉴定方式，开发者可用于创建和启用兼容 HomeKit 的配件

轻点一下即可让“播客”播放单集；轻点“详细信息”可进一步了解每一集

改进了在“通讯录”中搜索带有长段备注的用户时的性能

改进了两台设备处于同一无线局域网络时，“接力”和“通用剪贴板”的性能

修复了可能导致来电无法唤醒显示屏的问题

解决了可能导致 Visual Voicemail 播放存在延迟或无法播放的问题

解决了“信息”中的网页链接无法打开的问题

修复了用户在预览邮件附件后可能无法返回“邮件”的问题

修复了可能导致“邮件”通知在清除后重新显示在锁定屏幕上的问题

解决了可能导致时间和通知从锁定屏幕中消失的问题

解决了父母无法使用面容 ID 批准“购买前询问”请求的问题

修复了“天气”中的当前天气状况可能无法更新的问题

修复了通过蓝牙连接时，汽车的电话簿可能无法同步联系人的问题

解决了音频应用在后台时可能无法在车内播放的问题