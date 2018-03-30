为迎接欧盟新隐私法规，苹果iOS 11.3更新重新修订隐私控制条款

为了符合最新欧盟隐私法，苹果公司正在重新修订旗下硬件设备和云服务的隐私控制条款。

苹果公司表示，将在未来几个月内更新其管理Apple ID的网页，允许用户下载苹果公司所持有的所有有关自己的个人数据。该网站更新后，也将具备修改个人信息、暂时停用账号、完全删除账号等功能。

苹果公司称，此次对隐私控制条款做出的改变都是为了符合欧盟新的隐私保护法规《通用数据保护条例》，该法规将在今年5月25日正式开始实施。

本周四，苹果更新了旗下iPhone、iPad、Mac、和Apple TV的操作系统。这些新版系统在升级完成开机后会显示一个关于隐私控制条款的提示，详细阐述了苹果的隐私立场和个人数据是怎样被不同应用程序使用的。

此次对于iPhone和iPad的新版操作系统iOS 11.3加入了一个曾饱受争议的功能，那就是可以关闭对于老旧电池来说为避免意外关机而降低iPhone运行速度的机制。对于iPhone X用户来说，该新系统还加入了新的动态emoji表情。

尽管苹果在今年一月份就发布了此系统的预览版，该新的隐私控制条款则是在Facebook数据泄露事件发生后才加入的。如今，用户、监管部门、和投资者对哪些科技公司持有了用户的数据产生了很多疑问。

近期，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在参加一个在中国举办的经济论坛上呼吁建立更健全的隐私保护机制。当被问到是否应该采取更严格的数据保护条例时，库克说：“现在的情况很紧急且问题很多，可能一些经过精心考量的监管政策是必要的。在我看来，任何有能力了解到你的浏览记录、通讯录名单、个人喜好、和生活细节的行为都不应该存在。”

该新的隐私控制选项将首先在五月份对欧盟国家用户开放，其他国家将陆续推出。之前，用户需要联系苹果公司才能执行下载到他们的个人数据、修改个人信息、删除账户等操作。现在，只需自己在网页上直接操作就行。

该苹果公司网页将允许用户下载保存在不同应用程序和服务中的个人数据，比如用户可以下载到所有储存在“联系人”、“日历”、“照片”等应用中的数据或Apple Music中关于音乐偏好的数据。

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