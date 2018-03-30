苹果iOS 11.3更新后，我们提前在上海试了下Apple Pay交通卡

对很多人来说，在刚刚推送的iOS 11.3正式版本中，为回应去年年末“降频门”而新添加的“电池健康Beta”功能，无疑是最受关注的一项重大更新。

但是对北京和上海的朋友们来说，隐藏在iOS 11.3中的这个新功能，看上去更像是一个从天而降的小惊喜。

从3月30日开始，升级至iOS 11.3正式版本的iPhone，以及升级至WatchOS 4.3版本的Apple Watch，将支持一项名为Apple Pay快捷交通卡（Express Transit）的新功能。

也就是说，在完成设置之后，以后再坐公交或者地铁时，不用再随身携带公交卡，直接刷手机或者手表就可以过闸了。当然，现在仅支持添加上海公共交通卡和北京一卡通。

刷iPhone坐地铁，正确姿势是这样的

虽然iOS 11.3正式版今天凌晨才正式推送，但爱范儿赶在正式发布的前一天，提前体验了一下这个Apple Pay快捷交通卡功能。

当在人流如织的上海陕西南路地铁站掏出设置好的iPhone准备过闸时，我本来已经脑补了一出自己不小心被卡住、后面的人像蓝衣姐姐一样翻出白眼的戏码，可还没等我回过神来，滴——我已经刷过去了。

整个过程还不到两秒，确切地说可能只用了一秒。

这不禁让我回想起第一次用Apple Pay在广州地铁过闸时的窘况。当时并没有真正参透Apple Pay坐地铁姿势的我，先是使用了系统不支持的卡，后来又紧张到出汗导致指纹识别不通过，反正就是耗了好久才打开了门。那天排在我后面的人，可能白眼早就翻上天了。

但是现在不一样了，新的快捷交通卡功能不用再费尽力气地先唤醒Apple Pay、再进行指纹或者人脸识别。只要用iPhone随意刷一下闸机，不管是息屏状态还是在听歌、聊天、看视频，秒过。

当然，前提是，你已经提前在手机内设置好了这张快捷交通卡。

设置起来其实还挺简单的，主要分这么两种情况：

1.没有实体交通卡

这对很多并不常住北上、却经常去出差的人来说，可以说是非常实用了。只要打开iPhone中的“钱包”应用，像平时给Apple Pay中添加银行卡那样，点击右上角的“+”，便可以找到“交通卡”选项。

选择上海交通卡或者北京一卡通，系统会提示你进行首次充值，上海公共交通卡的最低充值金额为10元，北京一卡通的最低充值金额为1元；特别需要注意的是，首次开卡还要额外缴纳一个服务费（即押金），这个服务费之后可退还。

然后，你便可以通过Apple Pay来为这次开卡充值进行缴费了（官方说法是只支持银联借记卡，但我测试使用京东闪付和美团闪付均付款成功）。付费成功后，这张虚拟公交卡便会被添加进Apple Pay钱包中，可以正常使用。

2.已有实体交通卡

更多的人早就已经有了实体的交通卡，这个时候，如果想要换用虚拟的快捷交通卡，也并不会浪费掉原来实体卡内的余额。

还是在刚才的“交通卡”选项中，当你选择为已添加的快捷交通卡充值时，下面还有一个选项：实体卡余额转入开卡。

点选之后，页面会提示你输入实体卡号的首四位数字，接下来，只要把手机上半部分贴向实体卡，便能把里面的余额“吸”进来。值得注意的是，转移的金额是扣除掉卡片本身押金的部分，实体卡的押金仍需前往网点办理退卡才能拿回。

Apple Watch也可以刷本次迎来WatchOS 4.3版本更新的Apple Watch，也将支持新的Apple Pay快捷交通卡功能。

就跟iPhone一样，你可以在Apple Watch上的钱包应用内，直接添加新的卡片。

同样的，你也可以在iPhone中的Watch应用内，像平时给Apple Watch添加银行卡一样，将已经绑定在手机上的快捷交通卡直接添加到手表里。

如果是第一种方式，那么手表内生成的就是一张新卡；如果是第二种方式，这张卡将与iPhone中的卡保持一致。

因为Apple Watch Series 3对蜂窝网络功能的支持，添加新卡和充值等操作，还可以在蜂窝网络状态下直接进行。也就是说，如果某天你没带手机，也完全可以在手表上单独办卡、充值、乘车。

在昨天体验的时候，我也用Apple Watch试了一下，总体来说，手表的响应速度比iPhone还要更快一些。不过有一点需要注意，使用iPhone中的便捷交通卡过闸可以享受一次透支，但如果Apple Watch中的余额不足，就直接过不去了。

还有下面这几点需要注意

1.可以添加超过一张，但总体有数量限制

有趣的是，以这种方式添加进来的快捷交通卡，实际上是可以超过一张以上的。也就是说，你可以同时在手机里装上好几张交通卡，以备不时之需。

但由于Apple Pay中所添加的卡片是有数量限制的，因此可添加的快捷交通卡也在此限额之内。在iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus等新机型上，每部设备最多可以添加12张卡；在以往的机型上，这个数量被限制在了8张。

但如果你有多台设备，比如两部iPhone或者一部iPhone一部Apple Watch，那么它们分别可以添加不同的快捷交通卡。

这样一来，以后就可以实现这样的场景：如果好几位朋友来你的城市玩，完全可以你自己刷实体交通卡，朋友A刷你的iPhone，朋友B刷你的手表，不用再担心没卡可用了。

2.不只可以刷地铁

根据规定，本次推出的Apple Pay快捷交通卡，虽然目前只支持北京和上海地区，但它的应用范围其实还挺广的。

在北京，除了地铁之外，它还可以用来坐公交。

在上海，除了地铁公交之外，通用上海公共交通卡的磁悬浮、轮渡以及刚刚开通的APM线，都可以使用快捷交通卡。

简单来说，只要能刷这两个城市交通卡的地方，基本上都能用快捷交通卡来通行。

于是，同行的友媒朋友就提出了一种比较大胆的设想：现在很多出租车都已经支持使用公交卡来付款了，那么与公交卡线路打通的快捷交通卡是不是也可以用来支付出租车的车费呢？

对此，苹果方面表示，考虑到用户体验和出租车上刷卡设备的质量参差不齐，目前并不能保证这种方式的成功率。感兴趣的朋友可以去当小白鼠试一试。

3.支持添加不同地区的交通卡

在日本，被称为“西瓜卡”的Suica，早已支持了NFC式的Apple Pay刷卡乘车；而在最新更新的iOS 11.3正式版中，如果将设备的地区设置为日本，我们也可以将日本的Suica添加为一张便捷交通卡。

▲图片来自：YouTube

不过鉴于Suica也有一些绑定规则，具体得参考下面这些条件：

而且，如果你想在异地刷卡时，最好先把当地的交通卡设为默认卡。

4.手机或者手表丢了怎么办？

可以通过“查找我的iPhone”，在iCould账户中对相应的快捷交通卡进行解绑。

5.一些贴心的小功能

你可以在已添加的快捷交通卡中，通过“交易”这一栏来查看自己的乘车记录。

当你入闸之后，系统还会实时显示为“途中”；使用不同的交通工具时，系统也会分别标明。

前面提到，当余额不足时，快捷交通卡可能也会刷不过去。为此，苹果专门为它设置了一个余额提醒功能，当你的余额低于设置的金额（比如10元）时，它会在每次乘车之后的扣款通知中进行提醒。

而你也可以选择长按这个通知并上滑，直接进行充值的操作。

在本次更新中，苹果还把快捷交通卡与自家的地图应用进行了打通。当你在地图应用中搜索目的地并查找线路时，系统会根据你所选择的线路来估算公共交通费用，当这个费用超过你卡中的余额时，它便会在屏幕的上方提示“余额不足”。

只不过，这个功能仅限于在苹果自家的地图应用中使用。但总体而言还是很贴心的。

跟其他方式相比，Apple Pay快捷交通卡有什么优势？

其实说到底，Apple Pay快捷交通卡这个新功能，其实就是利用NFC（近场通讯）技术来实现手机刷卡乘车。

讲到这里，可能会有人觉得不屑。比如爱范儿所在的广州，地铁系统早已支持Apple Pay、银联云闪付和二维码扫码入闸，每次北京同事过来玩耍时，都要感叹一句：“广州真先进。”杭州、宁波也和广州一样，早就支持了Apple Pay乘车。

而Android党们也通过各种支持NFC的机型，早早地过上了刷手机坐地铁的小日子。比如小米，早在2015年便在小米手机3上实现了NFC手机刷卡乘坐上海公共交通；此前支持在北京试点刷卡入闸的NFC手机，就已经超过了160款。

相比之下，苹果对这种基于NFC的刷卡乘车模式，就显得更为谨慎了一些。之前为苹果设备中添加的NFC芯片，都只是用来实现Apple Pay付款，并不对第三方开放；就连这次的Apple Pay快捷交通卡，都还暂时只开放了北京和上海两地。

用苹果的说法是，各地的交通卡系统都不太一样，和各地的沟通和谈判都在积极地开展中，未来将会开放更多的城市。

从实际体验上来看，无论是系统反应的速度，还是刷卡之前所需做的准备，NFC过闸确实比现有的二维码以及传统Apple Pay入闸要便捷得多。更不要提，你还可以享受与实体交通卡一样的各种优惠活动。

当然对于苹果设备的用户来说，iPhone能够开放这一功能，本身就已经是一个“进步”。最起码京沪两地的苹果用户，可以不用再眼巴巴地看着身边的Android用户爽快地刷手机乘车了。

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