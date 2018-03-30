苹果四大操作系统全部更新：iOS11.3增电池健康功能

据VentureBeat报道，经过两个月的测试期后，苹果公司今天发布了iOS 11.3、macOS 10.13.4、tvos11.3和watchOS 4.3，这是其四大设备操作系统的最新版本。每个版本都包含了新添的功能，并修复了漏洞。



iOS、macOS和tvOS的新版本包括新的隐私（Privacy）屏幕，它引入了新图标，可以通过苹果应用程序或功能来标记个人信息请求，并将其链接到苹果保护的信息上。虽然隐私保护功能已经存在了几个月，但它的公开发布恰在Facebook的个人数据共享丑闻爆发之后，以及在2018年5月25日欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)生效日期之前。此外，彭博社报道称，苹果公司将在5月初提供一个一站式的隐私网页，让用户可以在应用中下载和删除个人数据。

iOS 11.3是iOS的首个包含电池健康功能的版本，此前iPhone降速事件曾让苹果饱受争议，库克承诺在iOS加入此功能，为了表明当设备上的电池受到年限、重度使用或环境条件的影响时，处理器性能会下降。iOS 11.3还包括支持更逼真的增强现实体验的ARKit1.5，iPhone X的新动话表情，支持在iPhone上存储医疗记录，以及一个名为Business Chat的消息功能，让参与的公司通过苹果iMessage网络提供直接的客户服务聊天。

macOS 10.13.4是macOS正式包含对外部GPU支持的首个版本，允许最新的Mac在Thunderbolt 3附件中使用高性能的显卡。它还包括Messages应用程序中的Business Chat支持和Safari的各种安全修复。这个版本的macOS还提供了在运行32位应用程序时未来不兼容的警告。

tvos11.3是第四代Apple TV和Apple TV 4K相对较小的更新。它最初预计将包括一个主要功能AirPlay 2，这将使iOS和tvOS设备能够同时同步多个Apple TV或HomePod的音频播放。但这一功能被取消了，只留下了更小的附加功能，比如隐私屏幕、第四代苹果电视的自动帧速切换和错误修正。

watchOS 4.3也是针对苹果手表用户的一次小更新。它的新添功能是电池充电动画，可以选择使用Nightstand Mode来显示当前时间，还有些小的警报和应用加载指示器图形调整。一款以彩虹色丝带为特色的新型Pride手表也很可能出现。

虽然从严格意义上说，这并不是一个操作系统的特殊功能，但苹果也在其设备上更新了音乐应用程序，并发布了iTunes 12.7.4，为Apple Music订阅用户提供了大量免费音乐视频。这个功能是通过Beck(Colors)和A Tribe Called Quest(The Space Program)的新视频发布的。

最新发布的iOS版本可以从兼容iPhone、iPad和/或iPod Touch的设置应用程序中直接下载，而苹果智能音箱HomePod的iOS 11.3版本将在扬声器>软件更新下的Home应用程序中获得。这将是HomePod首次发布iOS 11.2.5之后的第一次更新。同样，watchOS 4.3可以通过iPhone的手表应用程序下载。

tvos 11.3可以直接从第四代和第五代Apple TV的设置应用程序中下载。macOS 10.13.4将从Mac应用店下载。所有的更新都是免费的，包括2月份为解决Telugu漏洞而设计的更小更新。值得注意的是，苹果已经透露，iOS 11.4将很快以测试版的形式提供给开发人员，特别是支持ClassKit教育API。今天晚些时候它可能会和Xcode 9.4测试版一起发布。

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