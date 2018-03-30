苹果HomePod音质大“更新”遭用户吐槽：低音降了太多

IT之家3月30日消息 今日随着iOS 11.3正式版推送，苹果的智能音箱HomePod也收到了首个系统更新。不过这个涉及音质的大更改却遭到了用户吐槽：低音减小了太多。

IT之家获悉，苹果在HomePod的更新日志中只提到了“常规的稳定性和音质改善”，轻描淡写。但是用户在Reddit等论坛纷纷发帖称，它实际上更改了HomePod的DSP管理器，或者重设了均衡器（EQ）的算法。

用户认为，在新版固件中，苹果对中频进行了加强，但低音同比出现了明显的下降。这一改变降低了HomePod给音乐带来的冲击力，听起来更沉闷。

尽管这一改变并非决定性，但是HomePod原来干净、强劲的低音曾在评测中得到多家媒体机构的好评。考虑到HomePod智能音箱的EQ是无法手动调节的，这样的音质大修改难免会引起剧烈讨论和争议。

即便如此，也有不少用户提出了完全相矛盾的观点：新版固件对低音保真度和响度进行了改善。此外也有用户表示，没听出什么明显的差别。这也难怪，毕竟音质感受容易受到主观因素和播放环境的影响。

如果用户并不喜欢新版固件的音质，目前唯一的方法是打开iPhone和iPad上的Home应用，并禁止HomePod的自动更新。

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