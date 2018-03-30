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4499元！京东自营苹果iPhone 8又双叒降价了

2018-3-30 16:30:04来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

苹果iPhone 8又双叒降价了，这是这个月以来第几次新低，小编已经不记得了，反正比上次秒杀活动的价格又便宜100块！

苹果iPhone 8是2017年9月份发布的产品，其上市起步价5888元，现在64G金色版月末特惠仅售5588元，下单立减1089元，实际4499元即可入手，也是去年双11以来的新低价了，欲购从速：手机点此 | PC点此

相比iPhone 7的外观，苹果iPhone 8/8 Plus在正面基本上没有变化，不过背部回归玻璃设计，主要是为了支持无线充电；在配色方面，iPhone 8系列提供灰色、银色和金色三种选择。

苹果iPhone 8/8 Plus搭载全新A11六核处理器，在Geekbench测试中，A11单核/多核跑出4274/10248分的成绩，作为对比，同一年的骁龙835、猎户座8895这两款安卓旗舰处理器，跑分则在2000/6000的分数段。

拍照方面，除了iPhone 8的主摄像头升级重点是在硬件底层和软件算法上，包括感光元件面积更大、速度更快，新增对4K 60p视频拍摄的支持，而且iPhone 8 Plus还支持人像光效，可以模拟，自然光、摄影室灯光、舞台光等不同的光照环境。

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