刷苹果iPhone公交卡之前，你必须了解的12件事

在潇洒刷手机前，你或许还心存疑虑，我们以自己实际使用体验来回答大家最关心的问题。

1、哪些设备可以用？

答：理论上拥有NFC、支持Apple Pay、能升级到iOS 11.3和watchOS 4.3以上版本的手机手表都可以使用。

手机包括：iPhone SE，iPhone 6，iPhone 6 Plus，iPhone 6s，iPhone 6s Plus，iPhone 7，iPhone 7 Plus，iPhone 8，iPhone 8 Plus，iPhone X。

手表除第一代Apple Watch外，Apple Watch Series 1、Series 2、Series 3和同代的运动款，爱马仕版，Edition陶瓷板等都可使用。

iPad全系都不行！

2、那我是国外带回来的iPhone能用么？

答：也可以用，绝大部分海外版本的iPhone只要区域切换成中国，都能使用交通卡功能。

3、哪里可以使用快捷交通卡？

答：上海公交、地铁、轮渡和磁悬浮均可使用。出租车受读卡器改造速度限制，无法保证100%双出，但上海大型出租车公司的新车基本都能用。

4、Apple Watch怎么变身交通卡？

答：首先需要在iPhone上开卡成功，升级到watchOS 4.3后，打开Watch App，在“钱包与Apple Pay”中“手机上现有其他卡片处”点击“添加‘’，即可将交通卡从iPhone转移到Apple Watch。

5、“转移？”

答：是的，手表手机无法共用一张交通卡。进入Watch App后，选择“钱包与Apple Pay”，点击“上海公共交通卡”并拖动到最下方，可以将卡片添加回手机中。

6、那…有没有优惠？

答：目前没有额外优惠，但使用iPhone乘车享受和实体交通一样的换乘优惠，后续苹果可能会有补贴和促销活动。需要注意的是，目前在上海使用“Metro大都会”App，扫二维码坐地铁每天前两笔有额外的9折优惠，但扫码距离可能同时触发Apple Pay交通卡，造成重复扣费。

7、听说还有“吸星大法”？

答：在三星手机中有北京交通卡的用户，可以iPhone中添加实体卡并输入的卡号，随后NFC接触完成交通卡余额的转移。但iPhone对小米手机中上海交通卡的目前卡号能转移，但余额无法转移。目前，暂时只能从其他手机中将交通卡和余额转移到iPhone，其他厂商后续也可能上线此功能。

8、能否用信用卡充值？

答：在苹果自带的钱包与Apple Pay中无法直接用信用卡充值，但可以使用京东闪付，在京东闪付的付费顺序中设置信用卡优先即可。使用“上海交通卡”App则支持Apple Pay中绑定的信用卡，也可以使用微信、支付宝等第三方支付。

9、iPhone充当公交卡使用的是什么技术？

答：目前在国内实现公交卡电子支付，NFC SIM、各种NFC手环，所有能付公交卡的手机，都由复旦微电子集团NFCOS提供后台支持。除了Apple Pay，三星、华为、小米的公交卡功能也基于NFC。

10、使用是否方便？

答：和实体交通卡一样，所有的地铁闸机口都能使用。靠近刷卡机后手机屏幕自动点亮，刷卡成功。只要手机有电，无需联网、无需解锁或打开Apple Pay，响应速度和实体交通卡一致。

11、那手机丢了岂不危险？

答：是的，好在交通卡扣费只扣充值余额。手机或手表丢失后请第一时间打开苹果官网，登陆个人Apple ID，在设备中将支付移除。

12、能否退款？

答：可以，需要通过“上海交通卡”App来申请退卡，卡内余额和押金均可退还。