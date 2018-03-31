IT之家iOS版6.0发布！全新，快速，省电，美简！

特别提醒，苹果应用商店App Store的下载缓存有些滞后，有些同学可能需要多次更新或者切换到4G网络等才能升级到6.0新版，这个我们无法控制，是苹果应用商店长期存在的一个Bug，一般发布后几个小时后就没这类问题了。

发布感言：

180个日夜的反复打磨，希望端上来的时候，色香味俱全，能让大家满意。这是有史以来花费功夫最大最多的一个版本，底层架构全面重写，大批新功能加入，大幅提升启动性能，大幅降低电量消耗……相信所有做过产品和开发的同学，能真切体会到我们下的功夫。今天将发布IT之家四个重大版本，iOS版、Win10 UWP版、安卓版、特别版……

IT之家6.0，介系一个你没有挽过的船新版本，挤需体验三番钟，里就会干我一样，挨上节款爱皮皮。

渣渣辉的这几句话毕竟只是玩笑，那我们来看下一个老用户朋友佳佳在内测时拿到第一个版本后的评价，对于视障用户，他看到了我们在无障碍细节上的努力——

老大，之家 iOS 6.0 的版本太完美了，无障碍有质的飞跃，还有一些需要完善，不过都很简单，无非是添加 更改一下 label。太感谢之家了，能看得出来，这个版本一定投入了很多，很多页面都是重新构建的，辛苦了。这个版本真的很棒，有一些细节在完善一下绝对是一个完美的无障碍应用。下面这段话是简单的给视障用户的介绍，并不能代表我此时此刻激动的心情，正式版发布以后，我会准备好文章的，哈哈哈哈 —— 昨晚收到了 IT之家 iOS 版 6.0 的 TF 推送，第一时间下载安装体验。经过一个多小时的使用，很惊喜的发现， IT 之家不仅仅是简单的在版本号上有大更新，还是整个 app 的大更新，整个 app 的体验都有很明显的提升。一贯使用自定义控件构建应用的 IT 之家，也开始中规中矩的使用起了原生控件。随后发现 IT 之家整个 app 的 UI 也几乎是重新调整过，一开始是很担心无障碍体验会受到影响的，但从头至尾的使用下来，担心的事情并没有发生，无障碍体验反而是本次更新中的一个亮点。好了，由于内测保密机制，不方便透露太多的消息，说这些我都怕被“枪毙”。最后说一点吧，由于 UI 上有很大的改动，存在部分控件提示不准确的现象，这是不可避免的正常现象，随后，我会将发现的问题整理成报告的形式发给 IT 之家的工程师处理，请大家放心。最后最后在说一句，厉害了，我的 IT 之家。

接下来，我们也在等待佳佳的进一步整改报告，我们会在无障碍方面做出最大的努力。

好了，列出6.0的改进亮点和新增功能，代码的高度精简和界面的高度简约，我们希望、我们追求、我们奉行——体验非凡！

IT之家iOS版6.0改进亮点：

新增：界面 - 全新「简白主题」，简约简约的默认界面干净剔透

新增：界面 - 全新「 A屏纯黑主题 」，OLED屏省电非凡

新增：性能 - 全新「原生架构」，根上大幅提升加载速度和各性能，大幅省电

新增：功能 - 全新「iPad分屏」支持，边……边之家

新增：功能 - 全新「消息盒子」，支持收取IT之家系统平台消息（奖励等通知）

新增：功能 - 全新「签到系统」，支持补签，连续签到更大金币和福包福利

新增：功能 - 全新「黑名单系统」，互动防扰状态瞬间开启

新增：界面 - 全新「美感缩略图」，现在，每篇文章的缩略图，都比以前要精美、中正



新增：功能 - 全新「评论收藏」，收藏文章、评论、辣品之后的再一刚需解决

新增：界面 - 全新「微信小程序」小尾巴，不同寻常

新增：功能 - 全新「热搜词列表」，搜索界面又一实用升级

新增：功能 - 全新「查看全部热评」，之前只能看最热10条的局限成为历史

新增：界面 - 全新「我」界面，简约和实用性结构大调整

新增：界面 - 文章页标题栏、打分、打赏等样式调整

新增：界面 - 评论/帖子区分显示蓝、橙、红M（软媒专属图标）

改进：界面 - 评论列表界面调整



改进：界面 - 夜间模式配色调整，夜间模式可选择使用A屏黑配色

改进：功能 - 评论区回复xx的昵称部分可点击，直接跳转用户资料页

改进：功能 - 评论内容自动识别站内链接

改进：功能 - 网页链接支持长按复制，图片链接支持点击查看

修复：界面 - 状态栏颜色显示异常问题



修复：界面 - 日历无数据提醒显示异常问题

修复：功能 - 耗电量异常问题

修复：功能 - App启动速度过慢问题

后续预告：6.0 是IT之家App新一代产品的开篇，新的开始，接下来的版本，还有很多大菜，但是坦白说，也有很多是早就该有的功能，如专题、图库、关注、关键字订阅和屏蔽等，我们都会一一呈现，产品库功能其实也早已在2017年开发完毕，但是我们需要择时推出，因为需要庞大的人力来建设、维护和管理内容，我们会在5月份之后方有所动作，敬请期待。

期盼五星……



全新版本绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！



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也可单独下载：



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一、IT之家简介



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家iOS版（iPhone/iPad）截图

▲ 新6.0，爱科技，爱这里！

▲ 全新，快速，省电，美简！

▲ 简白新默认主题！

▲ 新系统消息盒子

▲ iPad 分屏支持

▲ 新架构！急速启动，大幅省电

▲ 黑名单系统，总有些不喜欢的人……

▲ 收藏热评、文章评论页查看所有热评……

三、下载信息

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