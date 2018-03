IT之家iOS版6.0发布!全新,快速,省电,美简!

特别提醒,苹果应用商店App Store的下载缓存有些滞后,有些同学可能需要多次更新或者切换到4G网络等才能升级到6.0新版,这个我们无法控制,是苹果应用商店长期存在的一个Bug,一般发布后几个小时后就没这类问题了。

发布感言:

180个日夜的反复打磨,希望端上来的时候,色香味俱全,能让大家满意。这是有史以来花费功夫最大最多的一个版本,底层架构全面重写,大批新功能加入,大幅提升启动性能,大幅降低电量消耗……相信所有做过产品和开发的同学,能真切体会到我们下的功夫。今天将发布IT之家四个重大版本,iOS版、Win10 UWP版、安卓版、特别版……

渣渣辉的这几句话毕竟只是玩笑,那我们来看下一个老用户朋友佳佳在内测时拿到第一个版本后的评价,对于视障用户,他看到了我们在无障碍细节上的努力——

老大,之家 iOS 6.0 的版本太完美了,无障碍有质的飞跃,还有一些需要完善,不过都很简单,无非是添加 更改一下 label。太感谢之家了,能看得出来,这个版本一定投入了很多,很多页面都是重新构建的,辛苦了。这个版本真的很棒,有一些细节在完善一下绝对是一个完美的无障碍应用。下面这段话是简单的给视障用户的介绍,并不能代表我此时此刻激动的心情,正式版发布以后,我会准备好文章的,哈哈哈哈 —— 昨晚收到了 IT之家 iOS 版 6.0 的 TF 推送,第一时间下载安装体验。经过一个多小时的使用,很惊喜的发现, IT 之家不仅仅是简单的在版本号上有大更新,还是整个 app 的大更新,整个 app 的体验都有很明显的提升。一贯使用自定义控件构建应用的 IT 之家,也开始中规中矩的使用起了原生控件。随后发现 IT 之家整个 app 的 UI 也几乎是重新调整过,一开始是很担心无障碍体验会受到影响的,但从头至尾的使用下来,担心的事情并没有发生,无障碍体验反而是本次更新中的一个亮点。好了,由于内测保密机制,不方便透露太多的消息,说这些我都怕被“枪毙”。最后说一点吧,由于 UI 上有很大的改动,存在部分控件提示不准确的现象,这是不可避免的正常现象,随后,我会将发现的问题整理成报告的形式发给 IT 之家的工程师处理,请大家放心。最后最后在说一句,厉害了,我的 IT 之家。