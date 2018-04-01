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苹果iPhone比Android手机更“可靠”？库克解释

2018-4-1 16:28:39来源：威锋网作者：米boy责编：马卡评论：

不久之前，一家服务特朗普竞选团队的数据分析公司Cambridge Analytica获得了Facebook五千万用户的数据。因Facebook违背了用户协议，对用户隐私造成了侵犯，遭到了舆论的强烈批评。在事件之后，用户隐私成为了极度热门的话题。而作为一家一直坚称保护客户隐私的公司，苹果毫无意外也被被卷入到了这一话题当中。

近日，据CNBC报道，在美国MSNBC电视台的《革命：苹果正在改变世界》节目上，苹果掌门人库克也谈及了苹果用户隐私和安全问题上的做法，并强调苹果处理App Store应用程序审核发布的方式与Android系统有明显不同。

库克表示，“我们会详细审查和研究每一个应用程序，包括它在做什么，是否按照描述所说的那样做，是否符合他们所声明的隐私政策？我们一直在不断寻求改进，提高门槛，我们审查每一款应用程序都很仔细。”

在Facebook隐私丑闻中，Android用户数据被作为重点收集部分，对此库克指出，Facebook没有详细审查每一个接入其社交网络的应用程序，而Cambridge Analytica获取用户数据的方法正是通过接入Facebook的第三方应用程序。

库克还表示，用户数据泄露的情况本就不应该存在，因为这些数据包含了重要的个人信息，而且是从不同渠道收集然后整合到一起的详细资料。苹果完全可以把用户当做产品，然后借此赚一大笔钱，但绝不会那么做。

库克最后表示，现在每一个应用程序和网站都有由律师撰写的隐私策略，很详细但用户很难看懂。不过，他还是认为用户应该仔细阅读每一个应用程序和网站的隐私条款，而在浏览网站时，最好能使用隐私保护模式，禁止网站的Cookies。

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关键词：库克苹果隐私

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