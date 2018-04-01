iOS限免App精选：奇异人生 - 冒险游戏神作首免（￥18→0）

IT之家4月1日消息 《奇异人生》由SE社和《勿忘我》开发小组DONTNOD Entertainment联手打造的叙事冒险游戏，已登陆Xbox One，PS4，Xbox360，PS3，PC（Steam）平台。2017年11月，这款游戏正式登录iOS平台，售价18元。购买了玩家将可体验第一章的内容，其余章节则需要另外付费购买，而第四章、第五章于2018年初推出。

目前这款游戏已经在iOS平台限免（第一章），何时结束限免暂不清楚，喜欢的小伙伴快去喜+1吧~

《奇异人生》是一个分为五部的章节式游戏。这款游戏彻底改变了传统做出选择并承担后果的剧情类游戏，玩家在游戏中能够倒转时间，影响过去、现在与未来。

故事围绕着麦珂茜·考尔菲德，这位就读摄影专业的高年级生在救下自己最好的朋友歌露儿·普莱斯时，突然发现自己拥有倒转时间的能力。这对好朋友不久后就被卷入同学瑞秋·安布尔的神秘失踪事件并展开调查，也因此揭开了阿卡迪亚湾的黑暗面。在此同时，麦珂茜很快也将了解到，改变过去有时会导致未来发生毁灭性的发展。

支持的设备：iPhone 6、iPad 5、iPad Air 2、iPad Mini 4及以上的设备。

应用下载：点此进入App Store下载（956MB 需要 iOS 10.0 或更高版本。与iPhone、iPad和iPod touch兼容。）

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